PHOTOS - Fin des touillettes plastique : l'unique fabricant français lance sa touillette en papier

Parigné-l'Évêque, France

Les produits plastiques dits "à usage unique" bientôt interdits en France. Ce sera officiel à partir du 1er janvier prochain notamment pour deux produits emblématiques. McDo par exemple a déjà opéré sa mue : les pailles en plastique ont été remplacées par des pailles en papier.

Autre accessoire concerné, indispensable aux amateurs de café sucré : on peut l'appeler "agitateur", "spatule", "bâtonnet mélangeur" (si, si, comme dans les textes de loi) mais c'est finalement "touillette" qui s'est imposé dans le langage courant. Les touillettes en plastique, c'est bientôt fini donc !

De gauche à droite : la touillette en plastique, en bois et en papier © Radio France - Olivia Cohen

Une mesure saluée par les écologistes mais un coup de massue pour APS, seul fabricant français de touillettes. L'entreprise est basée dans la Sarthe à Parigné-l'Évêque, près du Mans. 18 salariés y fabriquaient jusqu'ici 750 millions de touillettes en plastique par an, destinées aux machines à café automatiques comme on en voit dans les halls de gare. Désormais, ce sera la touillette en papier !

Pierre Le Gendre, directeur général de la société APS, a investi un million d'euros pour cette nouvelle ligne de production de touillettes en papier.

Quand le gouvernement a annoncé son "plan biodiversité" en juillet 2018 visant notamment à lutter contre la pollution plastique, il a fallu se retrousser les manches : "On a eu droit aux sueurs froides et aux nuits blanches sachant qu'on partait d'une page blanche pour trouver une alternative, le tout en un an et demi, nos politiques nous ont pris de court sur ce coup-là !"

La touillette moulée dans des machines à partir de billes de plastique, c'est de l'histoire ancienne : "Nous avons mis au point une touillette en papier blanche, à base d'un papier hydrophobe, qui reste solide au contact de l'eau jusqu'à 30 minutes et qui ne se déchire pas comme les pailles de mauvaise qualité qu'on peut voir dans certaines enseignes de fast-food."

Pierre Le Gendre n'a jamais cru à la touillette en bois : "Leur bilan carbone est lourd, elles sont fabriquées en Asie et elles donnent un goût bizarre au café !"

Les anciens modèles, vintage et colorés, seront conservés en souvenir © Radio France - Olivia Cohen

La touillette en plastique a été un peu vue comme le bouc émissaire selon Pierre le Gendre : "Bien déposée dans le bac à tri, la touillette en plastique est recyclée à 100%." La loi qui les interdit est anecdotique aux yeux du directeur général : "Cette interdiction ne suffira pas pour que les mers soient moins polluées, la majorité des déchets ne proviennent pas de France."

La machine pour fabriquer les touillettes en papier ne sera opérationnelle qu'au printemps. D'ici là, les stocks de touillettes en plastique d'APS pourront être écoulés en France et ce, jusqu'à l'été.