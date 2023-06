Fin des travaux anti-inondations à Souligné-sous-Ballon

Alors que Météo France annonce des orages ce dimanche sur la Sarthe, Souligné-sous-Ballon espère en avoir fini avec les inondations. Cinq ans après les pluies diluviennes et les impressionnantes crues des 9 et 11 juin 2018, la commune, située entre Le Mans et Mamers, a terminé les travaux de sécurisation du bourg.

A l'époque, l'eau était rapidement montée le samedi et le lundi, atteignant une hauteur d'1m40 en seulement deux heures. Un traumatisme pour les habitants. "C'était l'enfer" se souvient Jacky qui réside à Souligné depuis 1983. "Nous, on habite dans les hauteurs et pourtant notre cave a été sous l'eau. Il y en avait partout. C'est un souvenir compliqué pour nous autres. Cela laisse des traces indélébiles".

Le ruisseau devient torrent

Difficile d'imaginer de telles inondations en regardant l'Aunay, le petit ruisseau qui traverse Souligné. "Actuellement, il n'y a pas plus de 10 centimètres, on se dit que c'est impossible. Pourtant si. Et c'est allé très vite". Heureusement, la montée des eaux n'avait fait aucun blessé. En revanche, plus de 150 foyers ont été sinistrés. "Certains ont préféré vendre leur maison et partir" raconte Jacky, "ils n'ont pas supporté".

Le repère des crues de juin 2018 à Souligné. En arrière plan : le ruisseau, l'Aunay. © Radio France - Julien JEAN

700.000 euros de travaux

Pour ne pas revivre cette situation, la commune avec l'aide de l'Etat, de la région et du département, a engagé des travaux. "On a travaillé sur le cours d'eau d'abord pour faire en sorte que l'eau arrive moins vite dans le village. Pour cela, on a mis des pierres dans le lit en amont pour qu'il déborde plus facilement dans les champs en cas d'orage" explique le maire, David Cholet. "Dans le village, on a voulu aussi que l'eau ait plus de place et qu'elle ne soit pas bloquée par la maison. Donc pour qu'elle puisse s'écouler plus facilement, on a racheté puis démoli cinq logements".

Ces travaux ont coûté 700.000 euros. David Cholet espère ainsi que les gens retrouveront un peu de quiétude. "Même si, il faut le dire, on aura obligatoirement à l'avenir de gros orages et des inondations. C'est inévitable mais l'eau ne devrait plus monter comme avant".