Fini le gasoil : le domaine de Fontorbe communique sur les moyens mis en place contre le gel dans ses vergers

L’année dernière une vague de gel ravageur a détruit une partie de la production française de fruits. Les vergers de Fontorbe à l’entrée de Lavaur ont fait la polémique en créant un immense nuage de fumée. Des feux de paille et de gasoil avaient été allumés. Depuis, des investigations de la gendarmerie sont toujours en cours à l’encontre de la direction des vergers. Alors, avant le mois d’avril et de potentielles gelées, les vergers de Fontorbe ont montré tous les moyens mis en place pour le printemps 2022.

Opération communication pour le directeur du domaine de Fontorbe Lucas Crosnier. © Radio France - SM

Le meilleur moyen : l’aspersion

Les vergers ont décidé d’abandonner les bougies à la paraffine et les feux de pailles et gasoil. A la place : le passage de plusieurs Frostbuster (sur 20 % des parcelles). Ce ventilateur tiré par un tracteur réchauffe et assèchent les arbres. Le verger a aussi mis en place un système d’aspersion pour 25 % de ces fruitiers. L’eau enveloppe les fruits et les fleurs et fait une coque protectrice qui empêche le gel. Enfin la moitié des parcelles seront réchauffés par des bougies à la stéarine ( de la graisse animale ) allumées dans la nuit par les salariés du domaine de Fontorbe.

Une erreur et des excuses

Après avoir montré tous les nouveaux moyens pour lutter contre le gel le directeur du domaine, Lucas Crosnier, fait son Mea Culpa. Net et franc, il redit que les moyens utilisés l’an passé n’était pas du tout les bons. "L'année dernière, il y a eu des erreurs. On s'est retrouvé dans un événement historique qui a duré plus de quinze jours, avec des températures records. Et une fois qu'on a utilisé tous les moyens standards, on s'est dit comment faisaient les anciens ? Ils utilisaient de la paille et du gasoil. Donc, c'est une erreur qu'on reconnaît, pour laquelle on s'excuse parce qu'il y a eu des impacts énormes sur les populations. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que cette année : zéro gasoil."

Mais pas question de s’excuser de faire son métier. Il a nouveau été arrêté cette semaine pour des traitements pendant une période de vent. "J'ai passé 21 heures de garde à vue, une nuit en cellule sur la simple constat visuel d'un agent qui s'est dit "Ah, visuellement, il y a trop de vent." Quand je pars en garde à vue, on est au cinquième traitement. Par contre, c'est la troisième descente de la gendarmerie. C'est à dire qu'aujourd'hui, sur le verger, à chaque fois qu'il y a un tracteur qui sort, il y a un coup de téléphone qui, dit ils, sont en train de faire n'importe quoi. On est dans notre bon droit sur la base de la réglementation, je ne suis pas en charge d'établir la réglementation. Nous nous travaillons et on produit des pommes dont on est fier. On fait un métier de qualité sur la base de cette réglementation là."

A chaque diffamation, allégation mensongère, on attaquera.

Mais surtout Lucas Crosnier prévient désormais il ne laissera plus rien passer. Il a déjà porté plainte deux fois. "Chaque fois qu'on sera dans une dynamique d'allégations mensongères de diffamation, de dénonciation : nous attaquerons. Il y a des salariés qui, depuis 40 ans, travaillent sur ce verger. Et certains viennent verbaliser le fait qu'on serait des assassins ou des tueurs, des empoisonneurs ou des destructeurs d'environnement. On ne peut pas continuer comme ça." Le domaine de Fontorbe emploie une centaine de personnes pour 325 hectares. L'an passé, la direction estime avoir perdu environ 20 % de la production à cause du gel.