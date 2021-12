Fini le verre dans les poubelles rouges de la métropole de Lille à partir de mi-2022

Poubelle rouge le recyclable, poubelle noire, ce qui ne l'est pas. Dans la Métropole européenne de Lille, le tri sélectif était un jeu d'enfants. Vendredi 17 décembre, le conseil communautaire décide de le complexifier un petit peu : il faudra désormais séparer le verre des autres déchets recyclables et aller les porter dans des points de collecte qui vont faire leur apparition dans les rues de la MEL.

Les containers seront déployés à partir de mi-2022. Mais toute la métropole n'est pas encore concernée puisque seulement 45 communes sur les 95 ont prévu d'adopter ce changement de tri.

Une bonne nouvelle pour le recyclage

La MEL se met en réalité en conformité avec la loi Economie circulaire adoptée en février 2020. Elle prévoit une harmonisation des consignes de tri au niveau national et cela doit entrer en vigueur en 2023.

Ce sera un geste de plus dans le quotidien mais qui a du bon selon Pauline Ségard, la président du groupe écologiste à la MEL : "Cela facilite le recyclage donc c'est bon pour la planète et cela protège aussi les agents qui ramassent les déchets et font le tri. En plus, ces points de collecte, plutôt qu'une autre poubelle, permettent d'éviter aux camions poubelle de s'engager dans des voies difficiles d'accès."

Seulement 45 communes volontaires

Ces arguments n'ont donc pas encore convaincu une cinquantaine de communes de la MEL, qui ne rejoindront pas ce nouveau dispositif avant 2026.

Avec d'autres mesures comme la mise en place de consignes ou le compostage par endroits, la MEL espère réduire de 15 % le nombre de déchets ménagers d'ici 2030.

La liste des communes concernées : Lille (et Hellemmes mais pas Lomme), Roubaix, Tourcoing, Marcq-en-Barœul, Lambersart, Armentières, Loos, Croix, Halluin, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Mouvaux, Bondues, Wambrechies, Sequedin, Haubourdin, Sainghin-en-Weppes, Halluin, Wervicq-sud, Frelinghien, Quesnoy-sur-Deûle, Lys-lez-Lannoy, Lannoy, Marquette-lez-Lille, Verlinghem, Lompret, Pérenchies, Fromelles, Englos, Sequedin, Willems, Anstaing, Gruson, Bouvines, Péronne-en Mélantois, Seclin, Templemars, Faches-Thumesnil, Fromelles, Hantay, La Bassée.