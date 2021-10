Finistère : 80% de soleil en plus par rapport à la normale en octobre

"On est proches de conditions estivale sur toute la Bretagne", affirme Michel Aïdonidis, chef du centre de Météo France à Brest. En à peine quinze jours, avec 90 heures de soleil, on a quasiment atteint la durée d'ensoleillement de tout un mois d'octobre classique. "On est autour de 80%-90% de soleil en plus par rapport à la normale", poursuit-il.

"Du côté des _températures, c'est assez tranché_", explique le météorologue. La nuit, elles sont un peu sous les moyennes de saison alors que les températures maximale de la journée dépassent les normales. "Ce n'est pas exceptionnel, au début de la décennie on a connu des mois d'octobre encore plus chauds que ce que l'on connait cette année", précise Michel Aïdonidis.

Mais pour profiter des derniers rayons de soleil, il ne faut pas tarder, le temps pourrait se gâter dès ce week-end.