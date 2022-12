Bretagne : avec le vent et des marées importantes, le week-end de Noël sous la menace d'inondations

Le week-end de Noël ne débute pas sous les couleurs vert et rouge traditionnelles mais sous la teinte jaune. C'est la couleur de vigilance émise par Météo France jeudi soir pour le département du Finistère.

Vigilance jaune sur la Laïta

Le bassin versant de la Laïta est en vigilance crue. "Lors des pleines mers de ce vendredi (vers 5h et 18h) des débordements pourraient avoir lieu au niveau du Quai Surcouf, de la promenade René Brévini et du chemin de halage du Quai Brizeux", détaille la mairie de Quimperlé. "Le quai Surcouf est interdit à la circulation et au stationnement, le quai Brizeux est interdit au stationnement (côté rivière)."

Un numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) est mis en place : 0800 820 829.

Vigilance jaune dans le Finistère

Les départements du Finistère et du Morbihan sont en vigilance jaune vagues-submersion, vent et pluie inondations dès la nuit de jeudi à vendredi. Vigilance jaune vents violents émise par Météo France pour les Côtes d'Armor.

Vigilance également à Quimper, car le SHOM, le service hydrographique et océanographique prévoit des coefficients de marée compris entre 92 et 97 ce week-end et "Météo-France prévoit des vitesses de vents importantes pour ce week-end, de l’ordre de 15 à 30 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu’à 85 km/h", prévient la ville de Quimper.

"Si des conditions météorologiques défavorables s’avéraient concomitantes avec les pics de marées de pleine mer, des débordements de chaussée temporaires pourraient avoir lieu dans les secteurs de Locmaria, du Cap Horn, des quais et du centre-ville."