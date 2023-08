Finistère : des physalies, très venimeuses, repérées non loin de Concarneau

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont fait part de la présence de physalies ces derniers jours dans le sud Finistère, vers Concarneau notamment. "Des visiteurs en ont aperçue une échouée lors du festival des Filets Bleus le 15 août", confirme à France Bleu Breizh Izel jeudi 17 août Sébastien Cadiou, directeur du marinarium de Concarneau.

Les physalies, facilement repérables avec leur flotteur au reflet bleuté et leurs très longs filaments ressemblent fortement à des méduses…mais n'en sont pas. Elles appartiennent à la grande famille des sinophores. Et contrairement à nos méduses habituelles, "elles sont particulièrement venimeuses", détailles Sébastien Cadiou. Ainsi, les cellules urticantes sur leurs filaments peuvent être dangereuses et provoquer de grosses brûlures, des problèmes respiratoires voir un arrêt cardiaque chez les personnes les plus fragiles.

Des échouages liés aux intempéries ?

Un échouage qui n'est pas rare "il arrive régulièrement que des physalies s'échouent sur nos côtes", comme l'hiver dernier précise Sébastien Cadiou. Ces derniers jours, il constate d'ailleurs de manière générale un échouage plus importants de méduses, "souvent mortes". L'une des hypothèses avancées est qu'elles ont subie le gros coup de vent d'il y a 15 jours et que les marées les ramènent peu à peu sur les côtes.

Néanmoins, explique Sébastien Cadiou, si vous constatez une présence importante de physalies, il faut prévenir la municipalité qui pourra prendre des mesures, allant jusqu'à la fermeture de la plage. Ca a été le cas par exemple cet été dans le sud-ouest de la France .