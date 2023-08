Finistère : encore cinq plages interdites à la baignade pour cause de pollution

Le soleil a fait son grand retour dans l'ouest breton mercredi 9 août accompagné d'une hausse des températures. L'occasion rêvée pour les vacanciers d'aller piquer une tête dans l'océan. Après plusieurs jours de pluie, ce groupe d'amis venus d'Ile-de-France croisé plage de Kerleven à la Forêt-Fouesnant rêvait de plongeon dans la mer. Ce ne sera pas possible, la plage est interdite à la baignade pour cause de pollution. Même déception pour cette famille venue du nord de la France.

Depuis le début de la semaine, 27 plages ont été fermées a expliqué à France Bleu Breizh Izel la préfecture du Finistère confirmant une information du Télégramme . Des plages disséminées dans l'ensemble du département, et même aux Glénan. La plupart de ces pollutions sont liées à la présence de bactérie Escherichia coli marquant la présence de matière fécale.

Des causes multiples

"Ces pollutions sont majoritairement liées au mauvais temps", détaillé Laurent Le Berre, administrateur et délégué départemental d'Eau et Rivières de Bretagne, association de défense de l'environnement. "Le fait qu'il y ait eu pas mal de pluie, ça fait du ruissellement sur les bassins versants qui entraine des pollutions." Pour en connaître la cause, il faut ensuite regarder où se situe la plage. "Quand on est sur des plages urbaines, ça peut être des débordements d'assainissement collectif, quand on est sur des bassins versants très agricoles, pour Eau et Rivières il n'y a pas vraiment de doutes que le problème vient des épandages. Dès qu'il pleut, les terres qui sont à nues et qui ont été recouvertes de déjections animales, ça ravine et ça va jusqu'au ruisseau" puis dans la mer explique-t-il.

Concernant la pollution aux Glénan "on ne peut clairement pas imputer à l'épandage", sourit Laurent Le Berre. S'il n'y a pas de certitude, l'une des hypothèses reste celle des incivilités. Avec une forte concentration de touristes et de navires, des plaisanciers ont peut-être rejeté l'eau des toilettes à la mer entrainant une pollution des eaux de baignades.

La grande majorité des eaux de baignade de bonne qualité

Les nouvelles analyses menées ces dernières heures ont autorisé la réouverture à la baignade de 22 des 27 plages interdites. Pour les cinq restantes : Kerleven, à La Forêt-Fouesnant et Bananec aux Glénan ainsi que Pors ar Vilin Vras, à Ploudalmézeau, Mazou, à Porspoder et Pors Kernok, sur l’île de Batz de nouvelles analyses doivent être menées d'ici la fin de semaine.

"Que les vacanciers se rassurent, la plupart des plages permettent la baignade sans problème", souligne Laurent Le Berre. La famille du Nord a finalement préféré… aller à la piscine.