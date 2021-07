Finistère : l'opération de dépollution au large de Ouessant est terminée

Une nappe de pollution avait été repérée au large d'Ouessant mercredi dernier. Après plus de 24 heures de travail, le navire dépollueur est rentré au port de Brest vendredi en fin d'après-midi.

La nappe de pollution avait été repérée mercredi 30 juin à 63 kilomètres au large de l'île d'Ouessant (Finistère). Après plus de 24 heures d'opérations en mer, la préfecture maritime de l'Atlantique annonce la fin des opérations de dépollution ce samedi. Des moyens de surface et aériens, dont le bâtiment de soutien et d’assistance affrété par la Marine nationale (BSAA) Sapeur ont été mobilisés.

Une partie de la pollution, une nappe morcelée et légère d'hydrocarbures, a été récupérée. L'autre a été dispersée par des actions de brassage mécanique.

"L’irisation est à présent amenée à disparaitre rapidement. C’est pourquoi, le préfet maritime de l’Atlantique a suspendu les opérations de lutte anti-pollution dans l’après-midi du 2 juillet", précise la préfecture. Un survol de la zone aura lieu ce samedi 3 juillet, afin de vérifier que toute la pollution a été diluée.