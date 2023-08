Finistère : la baignade de nouveau autorisée sur la plage de Kerleven à la Forêt-Fouesnant

Depuis le samedi 5 août, les vacanciers ne pouvaient - à leur grand regret - pas profiter de l'eau de la belle plage de sable de Kerleven à la Forêt-Fouesnant. Un arrête municipal vient d'être pris, jeudi 10 août pour lever l'interdiction.

Cet arrêté précise que "les résultats d'analyses du prélèvement effectué le 08/08/2023 et transmis le 10 août 2023 par l'Agence régionale de Santé ne relèvent plus de contamination des eaux de baignades". L'Agence régionale de Santé précise donc que la baignade de présente plus de risque pour la santé des baigneurs.

A la suite des fortes pluies, jusqu'à 27 plages avaient été interdites à la baignade dans le Finistère en raison de présence de bactéries marquant la présence de matière fécale. Des pollutions liées aux ruissellement des eaux souillées. Quatre plages sont encore concernées par ces interdictions, notamment sur l'archipel des Glénan ou dans le nord du département.

