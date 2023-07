Finistère : pollution à la soude à Plougasnou, la baignade et la pêche à pied interdites

Des dizaines de poissons morts ont été découverts mercredi 26 juillet dans le Pontplaincoat, ruisseau qui se jette dans la mer à l'anse du Diben à Plougasnou (Finistère). En cause, une pollution à la soude de la rivière qui a été constatée le jour-même par la mairie et l'association de pêche. elles ont prévenu les services de l'Etat.

Une enquête ouverte

L'office français de la biodiversité et les gendarmes ont été envoyés sur place vers midi*. "Des dégâts piscicoles très importants ont pu être constatés sur (...) 2 kilomètres dans le ruisseau. Les mesures de PH réalisées ont permis de constater que cette pollution, issue d'un déversement ponctuel important de soude, s'est ensuite diluée, réduisant les impacts potentiels sur les milieux en aval de ces 2 premiers kilomètres",* détaille la préfecture du Finistère. En conséquence, la baignade et la pêche à pied sont interdites dans le ruisseau et dans l'anse du Diben jusqu'au vendredi 28 juillet inclus. Il n'y a aucun impact sur l'eau potable, puisqu'aucun captage n'est effectué à cet endroit.

Les analyses se poursuivent ce jeudi "pour contrôler une éventuelle évolution de l'impact sur le milieu et confirmer l’origine présumée et les conditions de cette pollution, en lien avec le service des installations classées de la direction départementale de protection des populations (DDPP)", explique encore la préfecture. Le parquet de Brest a ouvert une enquête judiciaire pour déterminer la cause de cette pollution.