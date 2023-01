Finistère : une cagnotte en ligne pour financer sa bataille juridique contre la porcherie de Landunvez

L'association Bretagne Vivante annonce ce vendredi chercher des financements pour ce qui s'annonce comme une bataille juridique. Après les nombreux rebondissements dans l'affaire de la porcherie Avel Vor de Landunvez, le collectif "Stoppons l'extension" a décidé de lancer une cagnotte en ligne . Le but est de récolter 14.000 euros pour financer le combat juridique.

Des centaines de citoyens ont déposé en fin d'année dernière une plainte contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui". "Aujourd’hui, nous avons besoin d’experts, de juristes spécialisés, pour accompagner cette démarche et donc d’argent pour rémunérer ces professionnels", explique le collectif dans le communiqué.

Une situation plus tenable

12.000 porcs sont élevés dans cette méga-porcherie. À l'échelle de la commune, cela représente huit cochons pour un habitant, selon l'association. Mais la porcherie voudrait produire 27.000 porcs par an. Une aberration écologique pour le collectif, qui estime que "33 tonnes d’ammoniac sont produites tous les ans par cet élevage".

Une production qui entraine de la pollution dans l'eau des rivières se déversant dans la mer, selon l'association Bretagne Vivante. Interdiction de la baignade, du surf et plage fermée. Une situation devenue intenable pour de nombreux habitants de la commune, poursuit le collectif.

Pourtant, "Stoppons l'extension" a déjà remporté plusieurs batailles juridiques. Par deux fois, l'annulation de la régularisation de la porcherie avait été prononcée. "Le préfet a, malgré des avis négatifs, régularisé trois fois cette méga-porcherie" rappelle le communiqué. La préfecture a également autorisé, en novembre dernier, l'agrandissement de "la ferme usine".

Continuer le combat

De nombreux rassemblements ont déjà été organisés dans cette lutte contre la porcherie. Fin décembre, le collectif avait monté une kermesse sur la plage du château, réunissant plus d'une centaine de personnes.

Le combat se poursuit sur deux plans : administratif et pénal, "pour accompagner les 800 plaintes pour mise en danger de la vie d’autrui" détaille dans le communiqué Laurent Le Berre, administrateur d’Eau & Rivières de Bretagne, président de l’APPCL, l'association pour la protection et la promotion de la Côte des Légendes

"Nous allons continuer à faire du bruit" insiste-t-il. Le collectif réunit des citoyens et des associations, que ce soit au niveau local et national. Parmi elles, Eau & Rivières de Bretagne, Avenir & environnement en Pays d’Iroise (AEPI), Association pour la protection et la promotion de la Côte des Légendes (APPCL) et France nature environnement Bretagne