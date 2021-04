Fiona Mille, 24 ans, première femme à prendre la tête de Mountain Wilderness en France

Le but de Mountain Wilderness, l'organisation non gouvernementale créée en 1987, est la "sauvegarde de la montagne sous tous ses aspects". Elle a été co-présidée à son origine par Haroun Tazieff, Patrick Gabarrou et Bernard Amy. Plus de 30 ans après sa naissance, la section française de cette association basée à Grenoble et qui compte 1600 adhérents, s'est choisie une jeune femme, Fiona Mille, 24 ans, pour prendre les rennes. Elle est l'invitée de France Bleu Isère ce mardi 20 avril.

Lionel Cariou : D'abord, une question d'actualité : les licenciés des clubs de randonnée, d'escalade, etc.. sont désormais autorisés à aller dans un rayon de 30 km pour leur pratique sportive. Alors, évidemment, c'est un accès aussi plus large à la montagne, seulement pour les licenciés. Mais c'est une bonne chose pour vous ?

Oui, en effet, on pouvait se poser la question : pourquoi il était possible d'aller faire du golf dans un rayon de 30 km, et pas de l'escalade ou du triathlon. Donc au moins, ça lève ce questionnement. Après, ça pose la question plus globalement de l'accès à la nature et tous ces confinements successifs montrent à quel point cet accès à la nature est un besoin vital et essentiel pour tous.

Entre les confinements, les gens se sont précipités, notamment en montagne, dans les sites d'altitude ?

Oui, tout à fait. Mais dans les sites d'altitude, mais aussi, on a redécouvert une nouvelle pratique de la montagne. On voit aussi, avec évidemment la fermeture des stations de ski où on a été amené à développer une nouvelle approche. Que ça soit le ski de randonnée, la raquette. Du coup, se pose la question d'une nouvelle approche de la montagne, parce que dès qu'on peut fuir les centres villes pour aller en nature, on n'y manque pas !

Fiona Miles, vous êtes donc la nouvelle présidente de Mountain Wilderness et vous succédez à l'isérois Frédi Meignan, qu'on connaît bien ici sur France Bleu Isère, puisqu'il intervient régulièrement dans notre "Carte blanche" le matin, Frédi Meignan, ancien gardien de refuge. Vous, vous avez 24 ans. On a envie de vous connaître un peu mieux. Quel est votre rapport à la montagne ?

Alors mon rapport, c'est celui d'une amoureuse de la montagne. En effet, moi, je viens d'un département qui n'est pas très montagneux, le Nord, dans les Hauts de France. Mais par contre, je suis tombée amoureuse de la montagne en étant ado. Et dès que j'ai pu partir, justement pour mes études, direction le Sud-Ouest et rejoindre les Pyrénées, je l'ai fait. Et c'est à ce moment là que j'ai rejoint l'association en tant que déléguée locale et j'ai continué à m'investir pour Mountain Wilderness que ce soit à Grenoble, puis ensuite dans les Hautes-Alpes.

C'est une association qui peut être vue un petit peu comme grenobloise. Elle est très fortement implantée à Grenoble. Vous voulez élargir cette palette territoriale ?

Oui, l'association est localisée à Grenoble. Et on a aussi 1600 adhérents qui sont représentés sur tous les massifs. Et puis il y en a aussi même dans certains territoires comme Paris ou en Bretagne. Moi, ce qui me semble vraiment important, en effet, c'est de faire vivre nos délégations locales, et ce, partout en France. Aussi, dans le Massif central, dans les Pyrénées, dans le Jura. Des choses se font déjà, bien évidemment, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que la dynamique autour de la transition des territoires de montagne va permettre de contribuer justement à impulser cette dynamique partout, dans tous les massifs.

Il y a aujourd'hui en France des débats locaux autour de l'équipement des stations de ski dans les massifs. Je pense notamment au projet de nouveau tronçon sur le glacier de la Girose à la Grave. Mais il y a plein d'autres exemples. Quel est le rôle d'une association comme Mountain Wilderness dans ces débats locaux ?

Nous, on participe avec l'associationT2M (Transition des Territoires de Montagne) à l'Organisation des États généraux de la transition du tourisme en montagne. Ces états généraux ont lieu le 23 et 24 septembre. Mais dès maintenant, on organise déjà en effet des débats locaux. L'objectif, c'est vraiment de mettre tous les acteurs de l'écosystème montagnard autour de la table. Et puis, dessiner la feuille de route pour le tourisme de demain. Se poser les bonnes questions, échanger. En effet, on se connaît, mais on n'a pas forcément toujours l'occasion d'échanger ensemble. Et puis, construire ensemble.

Ce n'est pas facile ? Forcément, il y a des intérêts divergents entre la protection de la nature, les intérêts économiques, l'emploi, etc. On peut progresser sur la voie du dialogue ?

Oui, en effet, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on va régler en deux heures autour d'une table. Par contre, on peut progresser quand je vois, par exemple, ce qui a été fait à Métabief, il y a un mois (un colloque international pour partager l'expérience de cette station du Jura en matière d'adaptation aux changements climatiques), c'est vraiment intéressant. On se pose la question de 2035 - 2040. Voilà les taux d'enlèvement. Voilà les risques pour notre station. Comment on peut envisager la suite? Et pour moi, ce qui est vraiment important, que ce soit évidemment d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue social et économique, c'est plus on se pose les questions en amont, plus on évite les dégâts après.