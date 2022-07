Fonderie de Rochefort : le président de NDC Foundry se défend face aux riverains

Hugues Goulesque, président de l'usine de métallurgie, reconnaît les nuisances imposées aux riverains, mais aussi les fautes pointées par le tribunal en 2019. Il l'assure : un projet d'ampleur arrive dès 2023, pour corriger les dysfonctionnements et fortement diminuer l'impact écologique de l'usine.

Mis en cause par les riverains de son usine, le président de NDC Foundry à Rochefort se défend. Hugues Goulesque, président de l'usine de métallurgie, reconnaît les nuisances imposées aux riverains, mais aussi les fautes pointées par le tribunal en 2019. Il l'assure : un projet d'ampleur arrive dès 2023, pour corriger les dysfonctionnements et fortement diminuer l'impact écologique de l'usine.

Ce dimanche 24 juillet 2022, les habitants du quartier de la Vacherie, à Rochefort, se sont réunis pour partager les expériences des nuisances causées par l'usine NDC Foundry située à quelques mètres des maisons.

Fumée âcre, bruit de métal, poussière et rouille sur les maisons et dans les jardins... L'association de protection de l'environnement Pays Rochefortais Alert' a commencé à recueillir les témoignages pour lancer une action en justice contre la fonderie de métal, et faire respecter les normes environnementales.

Une condamnation bien prise en compte

En 2019, la fonderie a bien été condamnée au civil en 2019 par le tribunal de Rochefort. La décision portait notamment sur le volume de déchets dangereux, bien supérieur au seuil de l'arrêté d'autorisation environnemental de l'entreprise.

Le président de l'usine, Hugues Goulesque, qui a repris les rênes de la fonderie en 2006, reconnaît la faute. Le problème, qui traînait depuis plusieurs années, aurait été réglé depuis. Le directeur reconnaît également les nuisances sonores et les poussières. Il assure avoir échangé avec les riverains sur le sujet en 2019.

Pas de pollution selon le directeur

En revanche, Hugues Goulesque conteste d'éventuelles pollutions causées par l'usine.

Nous ne sommes pas une usine qui pollue. Les tests des sols effectués pour le projet [de modernisation] n'ont rien montré. Hugues Goulesque, PDG de FDN Foundry.

Le "projet", c'est la solution proposée par le directeur pour diminuer l'impact écologique de l'usine et les nuisances pour les riverains. Avec, en priorité, la lutte contre le bruit. Le "parc matière", soit la zone de débarquement de la matière première, va être entièrement rénové pour être en intérieur. Dans un endroit clos, fini le bruit des métaux lors de la livraison, ou la propagation de la poussière par le vent...

Un nouveau moyen de fusion plus écologique, moins gourmand en énergie et en eau, devrait également être mis en place : des fours électriques à induction. Cette technologie, d'environ 1,6 million d'euros, devrait permettre de réduire de 95% les déchets produits par l'usine.

Hugues Goulesque, président de NDC Foundry, nous explique la nouvelle technologie pour diminuer les déchets de l'usine. Copier

Une solution qui a pris du retard

Mais le projet a pris du retard. Le budget, bouclé en 2019, est a reprendre à zéro. Avec l'arrivée du covid en 2020 d'abord, puis le retrait des banques, la fragilisation du secteur avec la guerre en Ukraine, pour finir par l'inflation... Le coût total est passé de 4,5 à 5,2 millions d'euros. Une augmentation de 14%. Le directeur espère boucler le tour des investisseurs avant la fin de l'année.

Par la porte ou par la fenêtre, on va mener ce projet-là. Hugues Goulesque, PDG de FDN Foundry.

Le président de NDC Foundry répond aux riverains sur les manquements de son usine. Reportage de France Bleu La Rochelle. Copier

Le début des travaux de modernisation, attendu par les riverains et l'association de protection de l'environnement Pays Rochefortais Alert' devrait démarrer en 2023.