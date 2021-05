Fondettes : une convention avec la SPA pour stériliser les chats errants de la ville

Dans certains quartiers de Fondettes, difficile de ne pas les remarquer. "Vers Leclerc, il y a pas mal de petites bêtes perdues et maigres. Ca fait mal au cœur quand même", constate Martine, une habitante. Elle n'est pas la seule à être sensible à ces chats errants sur la voie publique. Il y en aurait une quarantaine sur la ville.

45 chats stérilisés d'ici 2022

"On est très régulièrement interpellé par les habitants qui nous alertent sur des animaux abandonnés ou maltraités", expose Cédric de Oliveira, maire de Fondettes. Alors, la municipalité a décidé de signer une convention avec la SPA (Société protectrice des animaux), ce mercredi 5 mai, pour lancer une campagne de stérilisation, devenant ainsi la sixième ville d'Indre-et-Loire à le faire (après Azay-le-Rideau, Pocé-sur-Cisse, Neuillé-Pont-Pierre, Bourgueil et Rouziers-de-Touraine).

Avec les agents municipaux, la SPA sera donc chargée de capturer les chats errants et de les stériliser, avant de les relâcher au même endroit. La commune donne une subvention à l'association de 300€ par an, pour 45 chats concernés d'ici 2022."Un des objectifs, c'est d'offrir à ces animaux un vrai statut juridique", explique le premier élu. Le chat aura en effet le statut de chat libre et sera identifié. La ville en deviendra donc juridiquement propriétaire et pourra porter plainte en cas de maltraitance.

Jennifer Gravelle et Cloé Neher de la SPA ont signé une convention avec Cédric de Oliveira, maire de Fondettes, ce mercredi 5 mai. © Radio France - Chloé Martin

La stérilisation permet également de limiter la population de chats et d'éviter qu'ils soient tués. "La surpopulation peut malheureusement entraîner une euthanasie, parce que ces animaux peuvent être capturés et mis en fourrière où ils peuvent être piqués", prévient Jennifer Gravelle, responsable du refuge de la SPA à Luynes.

Le problème des chats errants sur des terrains privés

Mais il reste un angle mort de cette convention : les chats errants sur des terrains privés ne sont pas comptés dans cette campagne. C'est pourtant quelque chose qui pose problème aux propriétaires concernés. Sophie Agier et ses voisins accueillent sur leurs terrains entre 15 et 20 chats. "On n'a pas de solution. J'avais contacté la SPA qui m'a dit d'appeler la fourrière. J'ai appelé des vétérinaires qui m'ont dit que c'était 200€ par chat pour la stérilisation, qu'il fallait que je les capture moi-même avant de prendre rendez-vous. C'est impossible !", dénonce la Fondettoise.

"J'aimerais simplement canaliser le nombre. On en voit certains malades, mais on ne peut pas les approcher, ni les soigner. Certains sont mangés par les chiens de chasse. Est-ce qu'on peut leur offrir mieux que ça ?", s'interroge la maraîchère. Sophie Agier rappelle aussi l'impact des chats errants sur la biodiversité : "Ce sont des chasseurs, ils tuent beaucoup d'oiseaux".