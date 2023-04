Fonds vert : une subvention exceptionnelle pour réhabiliter la friche industrielle de St-Sever

Pour une belle enveloppe, c'en est une. La mairie de St-Sever (Landes) a appris ce lundi qu'elle allait bénéficier d'une subvention de plus d'un million d'euros (1,189 000) dans le cadre du fonds vert. Celui-ci a pour but d**'accompagner les collectivités dans leur transition écologique**, en réhabilitant par exemple leurs friches industrielles. Ainsi, grâce à cette somme, la mairie va pouvoir financer les travaux pour sa friche, l'ancienne manufacture Crabos, de plumes et duvets, qui a depuis déménagé du cœur du ville, et devenue aujourd'hui Pyrenex. Un projet qui va enfin pouvoir aboutir.

ⓘ Publicité

Un sacré chantier

L'usine de plumes et duvets a fermé ses portes, définitivement quitté le centre-bourg de St-Sever dans les années 80. Depuis, sur site, rien n'a changé, ou pas grand chose. On y trouve, encore aujourd'hui, une quinzaine de machines qui étaient nécessaires au traitement des plumes et duvets. Surtout, le site est maintenant pollué, au plomb, à l'amiante. Il est tel quel inutilisable. "Grâce à la subvention, qui va financer plus de 70 % des travaux, se réjouit le maire, Arnaud Tauzin, nous allons pouvoir entamer des travaux de dépollution, de déconstruction, de consolidation". Car oui, il faut le remettre en état, certaines toitures se sont effondrées, des planchers écroulés. Il s'agira aussi d'ôter les toits apposés sur les cloîtres, les cours, pour cet usage industriel.

Un projet alléchant

C'est toute la particularité de cette friche, située en plein cœur de ce bourg médiéval, adossée même aux murailles de la ville. On peine à le croire mais il reste encore des traces, et bien plus, de cet illustre hôtel particulier : des escaliers en pierre, des plafonds à la française. Le maire a d'ailleurs sa petite idée pour son avenir : "On souhaite transformer le site et ces 3 600 m2 en un grand et bel hôtel-restaurant". Une trentaine de chambres peut-être. Des investisseurs sont d'ailleurs déjà intéressés, certains sont venus visiter le bâtiment.

Une machine de traitement de la plume. Aujourd'hui encore, il en reste une quinzaine. - Dubau Michel

A leur charge d'investir une fois les travaux de réhabilitation terminés. La mairie, actuellement propriétaire, revendra le bien après les un an et demi de chantier. Celui-ci doit commencer à l'automne, en octobre ou en novembre et doit durer un an et demi. Mené à son terme, le projet pourrait permettre de créer une cinquantaine d'emplois, de redynamiser le centre-bourg. "Comme ce bâtiment, beaucoup actuellement sont vides", regrette l'élu. Les touristes pourraient en profiter toutes les saisons. "Avoir un endroit où boire un verre le dimanche soir, ce sera super", conclut l'édile.