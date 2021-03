Fontaine-de-Vaucluse bientôt premier Grand Site de Vaucluse

8.000 hectares autour de Fontaine-de-Vaucluse devraient être labellisés projet Grand Site. La vasque du gouffre englouti sera mieux protégée mais cinq communes autour du site classé sont associées pour préserver et faire rayonner leur patrimoine naturel et historique.

Fontaine-de-Vaucluse attend dans quelques jours les inspecteurs du projet Grand Site.

Le label Projet Grand Site sera ensuite être examiné le 18 mars par une commission supérieure. Fontaine-de-Vaucluse et les communes environnantes devront alors faire leur preuve pendant six ans pour devenir le premier Grand Site de Vaucluse.

Le label permet de protéger les espaces naturels et les sites classés mais sur-fréquentés. Chaque année, près d'un million de touristes viennent à Fontaine-de-Vaucluse, commune de 600 habitants. Il faudra donc piétonniser le village, canaliser les automobilistes, préserver les paysages naturels et inciter les touristes a découvrir les patrimoines de Lagnes, Saumane, Cabrières-d'Avignon ou l'Isle-sur-la-Sorgue.

Un Grand Site pour une vision nouvelle de Fontaine-de-Vaucluse

La maire de la Fontaine de Vaucluse, souhaite valoriser d'autres atouts que la résurgence de la Sorgue, site classé depuis 1922. "Chaque commune veut préserver son environnement et la qualité de vie de ses habitants et de ses touristes" propose Patricia Philip. L'élue entamera à l'automne "des travaux pour piétonniser le centre du village. il y a aura des parkings et des voies de retournement sur les routes de Cavaillon et l'Isle-sur-la-Sorgue".

L'élue veut surtout suggérer aux visiteur "une vision nouvelle de la commune." Patricia Philippe veut diversifier les parcours pour guider le visiteur vers le musée ou l'autre rive de la Sorgue et visiter le Château Vieux : "il y a aussi des randonnés autour du village et un patrimoine de pierres sèches à préserver à Lagnes, Cabrières-d'Avignon ou Saumane". La maire de Fontaine-de-Vaucluse envisage aussi de "retravailler la montée au gouffre englouti pour améliorer la qualité visuelle du lieu, un accès plus naturel et des commerces mieux aménagés."

Interpréter davantage qu'un trou englouti

Le premier adjoint de Fontaine-de-Vaucluse espère changer le regard sur ce site classé. Thomas Matas est lassé d'entendre les touristes s'exclamer au bord de la vasque du gouffre : "tout ça pour un trou !". Le jeune élu s'indigne : "mais c'est bien davantage qu'un trou englouti". Il liste avec enthousiasme l'histoire du site : Pétrarque, l'époque romaine, l'aqueduc, l'industrie papetière, la Résistance... "L'opération Grand Site a vocation a interpréter tout ca" insiste Thomas Matas. "C'est aussi tout ce qui est autour de Fontaine-de-Vaucluse : le patrimoine historique, le mur de la Peste, le château du marquis de Sade".

Ouvrir intelligemment le site

Après la validation du Projet Grand Site en mars, une quarantaine de propositions d'aménagement ou de préservation des 8.000 hectares seront mises en œuvre. L'Etat surveillera le Projet Grand Site pendant six ans avant de le valider définitivement.

A la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, Caroline Alex est en charge du dossier Grand Site pour "ouvrir le site de manière intelligente; convaincre visiteurs et habitants qu'il y a des règles à respecter car ils sont dans un site remarquable mais le site ne sera pas sous cloche". La responsable de l'aménagement de l'espace souhaite "rendre l'aspect le plus naturel à cet espace. Certains endroits seront préservés et d'autres mis en valeur en respectant cette nature".