Fontainebleau : l'animal percuté par une voiture est bien un loup selon l'autopsie

"La morphologie et la biologie" de l'animal correspondent à celles du loup, affirme Karim Daoud

Il n'en avait encore jamais vu sous son scalpel. Karim Daoud, directeur du Laboratoire régional de suivi de la faune sauvage, a indiqué à France Bleu Paris vendredi que l'animal retrouvé mort le 12 janvier à la lisière de la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) est bien un loup, confirmant une information du journal Le Parisien.

"En termes de biologie et de morphologie, ce que j'ai vu correspond bien aux caractéristiques du loup", explique celui qui a procédé à l'autopsie de l'animal, mortellement percuté par une voiture. "Je n'avais encore jamais pu observer un tel spécimen en Île-de-France".

Encore des doutes sur l'origine de l'animal

Le spécialiste, installé à Bondy, s'est basé sur les mensurations, le poids et la forme des oreilles de la bête, dont l'âge a été estimé entre 4 et 5 ans. "C'était un mâle en pleine forme, sans lésion musculaire et avec une bonne couverture graisseuse", donc bien nourri, précise Karim Daoud.

Le doute plane encore sur l'origine et le parcours de l'animal. S'est-il échappé d'une propriété francilienne, comme le suggèrent les restes de viande graisseuse, sans poils ni plumes, retrouvés dans son estomac ? "Il pourrait aussi avoir fouillé dans les poubelles, en loup solitaire", objecte le vétérinaire.

Un deuxième loup en plus d'un an

Des analyses génétiques doivent encore confirmer à 100% qu'il s'agit d'un loup, et, le cas échéant, à quelle lignée il appartient. Karim Daoud oscille pour sa part entre l'Italie et les pays de l'Est. Il a envoyé des prélèvements musculaires à un cabinet spécialisé : le laboratoire Antagene, basé dans le Rhône, d'après l'Office National de la Biodiversité (OFB). Les résultats de ces tests ne seront pas connus avant plusieurs semaines.

En novembre 2021, un loup gris avait été aperçu dans les Yvelines, près de Blaru, par un chasseur . Une première depuis une trentaine d'années en Île-de-France, bien que des spécimens avaient été repérés par l'OFB dans les départements limitrophes de notre région.