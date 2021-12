Football : le HAC veut être un club éco-responsable pionnier

Comment verdir le monde du football ? Le HAC montre la voix avec un projet éco-responsable d'ampleur présenté récemment et en partenariat avec le sponsor Siemens Gamesa, qui ouvre dans quelques mois au Havre sa plus grande usine de fabrication d'éoliennes de France.

Tout commence avec les petits gestes des joueurs

L'entraîneur de l'équipe masculine s'engage avec ses joueurs à ne plus utiliser de bouteilles d'eau plastiques d'ici le mois de février. Ce qui représente une économie de 19 000 bouteilles plastiques par an. A la place, vous verrez les joueurs avec des gourdes métalliques et il y aura des fontaines à eau dans le stade. et sur les lieux d'entraînement. Par ailleurs, les déplacements de l'équipe se feront le plus possible en bus, malgré des trajets parfois assez longs, afin d'éviter le recours à l'avion. Enfin à terme, le coache souhaiterait que ses joueurs viennent en co-voiturage à l'entraînement voire à vélo.

L'objectif est que les joueurs soient moteurs mais je pense que cette génération a cette volonté"

Pour le président du club, Vincent Volpé, les joueurs ont un devoir d'exemplarité :

Ils sont ambassadeurs, il suffit qu'ils montrent leurs responsabilités pour l'environnement et les jeunes suivent les gestes."

Pour réduire son impact carbone, le HAC s'engage également à travailler avec des prestataires responsables et en circuits courts si possible. Par exemple le traiteur est désormais Havrais, les maillots et tenues seront bientôt en textile 100% recyclable..

Le Stade Océane se verdit encore davantage

Le Stade Océane est déjà assez vertueux en matière environnementale avec 1 500 m² de panneaux photovoltaïques, deux bâches de récupération d'eau de pluie qui servent pour les sanitaires ou pour arroser la pelouse, des ampoules LED changées en 2019. Cette année, la communauté urbaine, propriétaire du stade, engage un audit sur la chaufferie, l'objectif étant un stade qui fonctionne à 100% d'énergie verte en 2023.

La communauté urbaine rappelle aussi que le stade sera accessible en tramway normalement en 2027. En attendant et depuis déjà quelques années, il existe des navettes gratuites depuis la gare du Havre vers le Stade pour les supporters. Le club compte bien développer l'attractivité de ces navettes avec des animations au départ. De plus, une plate-forme de co-voiturage spécifique pour les supporters sera bientôt en place aussi bien pour les matchs à domicile qu'à l'extérieur.

L'expertise du sponsor Siemens Gamesa

Siemens Gamesa, nouveau sponsor du club avec le slogan #ventdsdenergie a mis à disposition du club ses experts environnementaux. Pour le sponsor qui veut s'ancrer localement, l'initiative du club était bienvenue. L'engagement social et de parité du club y est aussi pour quelques chose. Siemens Gamesa ne cesse de promouvoir les métiers industriels pour les femmes et apprécie la mise en valeur de l'équipe féminine du HAC, une des seules à jouer dans le même stade que l'équipe masculine.