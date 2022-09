Polémique autour du forage de Danone dans le Tarn : le maire porte plainte après des menaces

C'est une expérimentation qui provoque la colère des riverains. Le groupe Danone a effectué un forage "test" sur la commune de Murat-sur-Vèbre, dans le Tarn. Une eau qui pourrait potentiellement alimenter l'usine de sa marque "La Salvetat", installée dans l'Hérault, à 20 kilomètres de là.

Le sujet est source de tension, car contesté par les habitants du territoire des Monts de Lacaune, qui souhaitent conserver leur ressource. Une pétition a même été mise en ligne, et a déjà recueilli plus de 1 400 signatures. Visiblement, les esprits s'échauffent au delà des limites de la loi, puisque le maire de Murat-sur-Vèbre vient de porter plainte à la gendarmerie suite à des menaces le visant lui et sa famille.

Le maire craint que l'affaire ne prenne des proportions démesurées

Sur les réseaux sociaux, certains accusent l'élu d'avoir laissé Danone faire. Le maire, Daniel Vidal, répond que pour le moment il n'est pas informé sur le détail de cette expérimentation, et qu'en cas de poursuite, c'est la préfecture, et non la commune, qui a le pouvoir d'autoriser le forage. La municipalité, elle, sera simplement consultée pour avis. L'élu assure qu'il lancera dans ce cas de figure une consultation pour pouvoir transmettre cet avis, "si les esprits ne s'échauffent pas trop. Aujourd'hui on est en train de se demander les proportions démesurées que c'est en train de prendre" regrette Daniel Vidal.

"Les études seront faites. Si Danone considère que ce qui est recherché est en place, et bien éventuellement ils demanderont une autorisation, mais aujourd'hui on en est pas là" tient à préciser l'élu.

Ce forage "test" fait particulièrement polémique dans un contexte généralisé de sécheresse, qui a durement frappé la région cet été. Danone s'intéresse à ce secteur de forage dans le Tarn pour renforcer sa source destinée à la marque "La Salvetat", dont le débit ne serait plus suffisant.