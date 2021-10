Forages dans le Sud-Médoc : Bordeaux Métropole "a le souci de la préservation de la ressource en eau"

Une consultation débute ce mardi dans le Sud-Médoc, sur le grand projet de Bordeaux Métropole, de créer 14 forages au Temple et à Saumos, pour prélever dix millions de mètres cube d'eau potable par an, à destination, entre autres, des métropolitains.

"La ressource en eau est un trésor", un trésor à préserver, souligne Sylvie Cassou-Schotte, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge de l'eau et de l'assainissement. Or à l'heure actuelle, Bordeaux Métropole puise dix millions de mètres cube d'eau potable de trop dans sa nappe phréatique. Elle est donc en quête d'une alternative. L'option qui tient la corde, c'est celle de forages dans le Sud-Médoc, pour puiser ces dix millions de mètres cube - l'équivalent de 4 000 piscines olympiques - "dans une nappe plus superficielle dans les terres du Médoc et loin d'être épuisée".

Une consultation sur le projet est lancée ce mardi, pour expliquer, faire évoluer si besoin, confronter les opinions. On reproche parfois aux Métropolitains, plus riches, de venir puiser l'eau d'un territoire plus pauvre. "Ce serait une erreur d'opposer les urbains et les ruraux", corrige Sylvie Cassou-Schotte, d'autant que "ce projet est loin de concerner la seule Métropole. Il touche 900 000 personnes, soit deux Girondins sur trois". Balayés aussi les arguments des sylviculteurs inquiets des conséquences de ces forages sur leurs arbres, l'impact sur la biodiversité sera limité, promet l'élue écologiste. Quant aux autres alternatives, comme le recours à une usine de désalinisation, elles peuvent être intéressantes mais ne répondent pas à l'urgence de la situation, selon Sylvie Cassou-Schotte.