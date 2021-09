Forêt de Mormal : des conseils pour laisser le cerf bramer en paix

Le cerf brame de mi-septembre à mi-octobre : c'est la saison des amours et il ne faut pas perturber l'animal en cette période. Pour ce faire, dans la forêt de Mormal, la plus vaste du département du Nord avec ses 9.000 hectares, l'Office national des forêts a décidé de fermer certaines routes aux voitures jusqu'au dimanche 10 octobre 2021.

Pas de voiture sur les routes d'Hecq et de Landrecies

Le but, c'est de limiter les afflux de population, car il y a eu des abus, raconte Benoit Lengrand, responsable de l'unité territoriale ONF Avesnois : "On entend surtout le brame la nuit donc on a constaté des dérives avec des dizaines de voitures mal garées, des gens qui viennent avec des lampes de poche et des barbecues et ça, ça dérange les animaux. Certains soirs, c'est plusieurs centaines de personnes qui étaient en forêt au même moment."

Déranger les animaux peut se révéler dangereux, rappelle Benoit Lengrand : "Le cerf est énervé en cette période et il peut charger."

"Le brame s'écoute, il ne se voit pas !"

Les deux principaux axes sont donc fermés aux voitures : les routes forestières d'Hecq et de Landrecies sont interdites à la circulation de 20h à 6h du matin du vendredi 10 septembre au dimanche 10 octobre. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Benoit Lengrand rappelle toutefois que ces axes restent accessibles aux piétons : "Ces deux routes sont fermées aux voitures, car ce sont les deux plus gros spots de brame, mais le secteur est accessible aux piétons, il faut juste se garer sur les parkings un peu éloignés."

La règle d'or en forêt, c'est de se faire discret. Benoit Lengrand rappelle les bons gestes : "En forêt, il faut être le plus neutre possible, ne pas faire de bruit la nuit, être discret avec les lampes de poche. Surtout, il ne faut pas chercher à voir les animaux avec les lampes : le brame s'écoute, il ne se voit pas !"

"Pas de barbecue, pas de feu et pas de cigarette !"

Il faut également respecter la signalisation routière, rester sur les sentiers balisés et ne pas aller sur les routes interdites, se garer sur les parkings autorisés et évidemment, conclut, Benoit Lengrand : "Pas de barbecue, pas de feu et pas de cigarette !"

Pour les fans de brame, cette année, l'ONF a organisé des nuits d'écoute du brame en partenariat avec l'office du tourisme et une association de photographes qui s'appelle "Objectif Mormal". Trois week-ends d'affilée (les 17-18 septembre, les 24-25 septembre et les 1er-2 octobre), des soirées d'écoute sur des lieux non dérangeants sont prévues, "notamment à l'arboretum, un lieu clôturé ou ça brame autour, pour sensibiliser aux mœurs du cerf", détaille Benoit Lengrand.

Le brame amoureux et le brame guerrier

"Le cerf se signale aux femelles en bramant, mais le cerf va aussi attirer ses rivaux en bramant, pour se bagarrer avec eux pour devenir le 'mâle dominant'", rappelle Benoit Lengrand. "Le vainqueur est donc celui qui convolera avec la femelle. Mais parfois, il est épuisé de s'être battu, donc c'est le perdant qui récupère la biche pendant que le vainqueur se repose."

Ces nuits d'écoute sont malheureusement complètes mais l'ONF en reproposera l'année prochaine. L'ONF avisera si elle remet également en place ces mesures de restriction l'année prochaine.