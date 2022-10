La sécheresse estivale a aussi eu des conséquences sur nos forêts, et la pluie de ces derniers jours n'y changera rien. Feuilles jaunies par la chaleur, arbres mort et sols encore secs... Au nord de la Loire-Atlantique, certains forestiers sont inquiets. Reportage en forêt du Gâvre.

"Comme si on mettait un arbre dans un four": la sécheresse a fait des dégâts en forêt du Gâvre

Quand on approche de la forêt du Gâvre, près de Blain, au nord de la Loire-Atlantique, on voit au loin des feuilles jaunes, et ce n'est pas parce que l'automne est là, mais bien parce que certains végétaux ont été brûlés par le soleil de cet été.

Corentin Levesque, responsable de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire à l'ONF (Office national des forêts), pointe du doigt un immense hêtre dont les feuilles sont devenue brunes. "C'est comme si on mettait un arbre dans un four, explique-t-il. Il a littéralement brûlé lorsqu'il a fait 40 degrés ici."

Le hêtre et le châtaigner premières victimes de la sécheresse

Certaines essences d'arbres sont plus touchées que d'autres par les fortes chaleurs. "On sait que le hêtre, par exemple, a besoin de plus de fraîcheur et d'humidité que le chêne ou le pin par exemple." Le département de santé des forêts évoque aussi le châtaigner comme essence particulièrement touchée par l'épisode de sécheresse que nous avons connu.

Des phénomènes qui s'amplifient d'années en années en raison du réchauffement climatique. "Je suis inquiet car ce sont des choses que l'on ne remarquaient pas les années précédentes, et qui confirment assez bien les scénarios du GIEC sur les conséquences du climat sur nos forêts."

Ces derniers jours, il a plu. De quoi relativiser un petit peu la situation pour le forestier, même si quelques gouttes ne sauverons pas les arbres morts. "Cela permet de ralentir le risque incendie, mais ce n'est pas cela qui remplira les nappes phréatiques, explique Corentin Levesque. Il faudra qu'il pleuve beaucoup cet hiver pour améliorer la situation générale de la forêt."

Bientôt des forêts de pins en Loire-Atlantique ?

Pour le forestier, les forêts de Loire-Atlantique pourraient être amenées à changer de visage à mesure que le temps passe et que la planète se réchauffe. "La seule solution selon moi, c'est de changer les espèces d'arbres, avec par exemple des essences du pourtour méditerranéen, qui génétiquement seraient plus adaptés que nos essences du nord de la France." Les pins sont en l'occurrence plus résistants aux fortes chaleur.

Corentin Levesque tenait à terminer la promenade en forêt sur une petite note optimiste : "de nombreux arbres sont restés verts. Nous espérons que la forêt pourra résister vaillamment aux fortes chaleurs dans les années à venir."

Difficile d'établir à ce stade un bilan chiffré du nombre d'arbres touchés par les fortes chaleurs estivales. Chaque année, le département de santé des forêts de l'ONF rend son rapport sur l'état des forêts publiques françaises, disponible sur le site de l'ONF.

Hormis la forêt du Gâvre, la forêt de Mervent en Vendée a elle aussi été victime des fortes chaleurs. Si le constat de la sécheresse est d'ores et déjà visible sur nos feuillus, les véritables conséquences en termes de pertes d'essences serons quantifiables l'année prochaine.