Forêt en Dordogne : "Le massif landais est en train d'arriver" s'inquiète une association environnementale

La Dordogne est le 3e département avec le plus de forêt en France. Elle représente près de la moitié de la surface du Périgord. Aujourd'hui, les associations environnementales ne s'inquiètent pas d'une déforestation, mais d'une "mal-forestation". C'est le mot de Jean-Claude Nouard, co-président association SOS Forêt Dordogne.

ⓘ Publicité

"On avait une forêt traditionnelle, avec des peuplements ancestraux, Châtaigniers, chênes, etc. On est entrain, petit à petit de voir progresser les enrésinement. On a l'impression que le massif landais est entrain d'arriver en Dordogne."

Une gestion économique de la forêt

Jean-Claude Nouard exprime son inquiétude : On empiète sur la diversité, sur la biodiversité, pour des raisons économiques. Aujourd'hui il faut aller vite et on veut avoir un rendement qui ne soit pas comme les chênes, tous les 80 ou les 100 ans. On veut avoir des rendements relativement courts donc on met des peuplements comme le pin maritime qui s'exploite à 35-40 ans.

loading