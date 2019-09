Forêt rasée à Pernand-Vergelesses : "il ne faut pas empêcher le développement économique"

Embarras

On le sent gêné aux entournures, Denis Thomas, au moment de répondre à cette simple question : fallait-il selon lui mener ce projet à bien, sachant que les sept hectares de forêts déboisés étaient protégés, et placés en zone Natura 2000 ? "Je voudrais en préambule rappeler que la communauté d'agglomération poursuit une politique de préservation du territoire. Nos services sont chargés de veiller sur les paysages bourguignons, mais aussi sur les espèces animales et végétales présentes sur nos 53 communes."

Mais encore ? Pour ou contre ? Denis Thomas poursuit, toujours sans répondre : "nous avons été consultés pour ce projet de la commune de Pernand-Vergelesses, on a recommandé au maire et aux élus de s'entourer d'un bureau d’études indépendant, afin de dresser un diagnostic écologique du site, pour faire ressortir des enjeux avant de proposer des mesures. Vous savez dans les zones Natura 2000, il y a un triptyque, c'est "évitez, réduire et compenser"."

Ne pas empêcher le développement économique

Le malaise semble profond sur ce dossier. Personne n'est officiellement contre, mais surtout pas officiellement favorable au projet de Jean Chevassut. "Je suis extrêmement vigilant", lâche encore le vice-président de Beaune Côte et Sud. "Parce que les pelouses calcaires, majoritaires sur le plateau, c'est un écosystème très riche en biodiversité. Il caractérisent la richesse du patrimoine naturel. Il faut apporter une valorisation, et je comprends à ce titre que les élus veuillent développer une activité économique. Dans les zones Natura 2000, il ne faut pas empêcher non plus le développement économique."

"Le principal engagement des élus, c'est d'essayer de trouver le bon compromis. Dans chaque dossier, nous devons recréer de l'activité pour ré-harmoniser l'humain avec cette nature qui nous entour, les pelouses calcaires sont évidemment des sites à protéger, ils sont en disparition, donc je suis extrêmement vigilant sur l'évolution de ce dossier."