Forte chaleur : à Nancy, des brumisateurs vont être installés dans les parcs et jardins

On suffoque en raison des fortes chaleurs actuellement à Nancy, ville très minérale. La mairie annonce l'arrivée la semaine prochaine de brumisateurs dans les parcs et jardins " en attendant des équipements plus importants".

Ce vendredi 31 juillet, le thermomètre a grimpé autour des 36 à 38 degrés dans la région. Un nouvel épisode de forte chaleur est annoncé encore pendant plusieurs jours la semaine prochaine.



La Ville de Nancy prévient , elle va installer des brumisateurs pour rafraîchir habitants et touristes dans les parcs et jardins la semaine prochaine. La mairie précise qu'il s'agit d'une installation, "en attendant des équipements de rafraîchissement plus importants mais qui nécessitent des études plus longues et ne peuvent donc pas être installés cette année."

Les brumisateurs proposés, homologués, fonctionnent "à partir d’une alimentation en eau potable et d’une alimentation électrique à proximité immédiate pour produire de l’eau en haute pression. Ils respectent les préconisations sanitaires dans le cadre de la lutte contre la Covid 19", indique encore la Ville .