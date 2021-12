Forte houle : la dune recule de 7 mètres à Biscarrosse

La tempête Barra, qui a frappé la France la semaine dernière, provoquant des inondations au Pays Basque et dans le sud des Landes, a aussi fait des dégâts sur la côte landaise : la dune a reculé de 7 mètres à Biscarrosse, modifiant totalement le visage de la plage centrale. L'hiver, traditionnellement, du sable s'en va, et il revient l'été. Sauf que certaines années, les dunes sont fortement attaquées, ce qui est le cas cet hiver.

"L'érosion est plus forte qu'attendue, constate Vincent Bawedin, chargé de mission à la communauté de communes des Grands Lacs, en charge de la bande côtière. On fait des mesures régulièrement et, en deux mois, par rapport aux dernières mesures d'octobre, la dune a reculé de plus de 7 mètres." Autre conséquence : le blockhaus de la plage centrale, qui était enterré sous le sable, est réapparu, en raison de l'affaissement de la plage.

"On se retrouve dans une situation presque de milieu d'hiver alors qu'on est en décembre, déplore Vincent Bawedin. Cela veut dire que l'océan est vraiment puissant et que l'érosion est un phénomène régulier, toujours surprenant." Pourtant, les vents de la tempête Barra n'ont pas été très violents, mais la houle avait une énergie très forte. Et c'est la puissance de la houle qui est la première cause de l'érosion, plus que le vent.

Pour tenter de limiter cette érosion, et pour garantir une plage avec suffisamment de sable lors de la saison estivale, la communauté de communes des Grands Lacs procède régulièrement à des rechargements en sable, avec des camions, généralement de janvier à mai. "On avait prévu des rechargements en sable à partir de janvier, il va falloir en faire un peu plus tôt que prévu" estime désormais Vincent Bawedin.