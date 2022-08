Pollution au Pays basque : quatre plages de Saint-Jean-de-Luz et toutes celles d'Hendaye toujours fermées

La baignade n'est toujours pas possible à Saint-Jean-de-Luz et Hendaye ce vendredi, à cause d'une pollution bactériologique détectée la veille.

Le beau temps est censé faire son retour au Pays basque et ça tombe bien parce qu'après un jour de fermeture, la plupart des plages du littoral et le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle rouvrent vendredi 19 aout. La veille, l'agglomération Pays Basque avait interdit la baignade à cause des fortes pluies qui ont causé une pollution bactériologique.

26 plages ouvertes sur 34 et le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle

Ce vendredi à 10h, à l'heure d'ouverture des plages, l'agglomération Pays Basque a indiqué via son application Kalilo (destiné aux zones de baignade). Car tous les matins, de 5h à 6h, des prélèvements sont faits dans les zones de baignade, puis analysés par Rivages Pro-tech, à Bidart. Le laboratoire d'analyse partage ensuite ses résultats à l'agglomération qui gère l'ouverture et la fermeture des 35 zones de baignade du Pays basque.

L'épisode de pollution bactériologique est toujours en cours à Hendaye et dans le centre de Saint-Jean-de-Luz, où il est impossible de se baigner ce vendredi à la mi-journée. Mais les huit plages d'Anglet sont rouvertes, tout comme les sept plages de Biarritz, les six plages de Bidart, celles de Cenitz et d'Alcyons à Guéthary. Mais aussi Senix, Lafitenia et Mayarco au nord de Saint-Jean-de-Luz. La baignade au lac de Saint-Pée-sur-Nivelle est, elle aussi, de nouveau possible.

Le drapeau violet est toujours hissé dans le centre de Saint-Jean-de-Luz et à Hendaye. - Capture d'écran de l'application Kaliko

De nouvelles analyses doivent être effectuées ce vendredi à 14h, pour savoir si la baignade est de nouveau possible sur les plages qui ont toujours ce vendredi matin le drapeau violet.