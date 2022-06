Fortes chaleurs : la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne présente son plan canicule

Un plan canicule est prêt à Château-Gontier-sur-Mayenne, en prévision des fortes chaleurs annoncées ces prochains jours. Un plan surtout destiné aux personnes fragiles et isolées à domicile. Un registre ainsi qu'un numéro vert sont mis à disposition.

Avec les fortes chaleurs attendues dès cette semaine, la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne a préparé son plan canicule selon un communiqué publié ce lundi. Un plan en particulier aux personnes fragiles et personnages âgées pour les aider à faire face au pic de chaleur de ces prochains jours dans le Sud-Mayenne.

Plusieurs dispositifs d'aide mis en place

Un registre des personnes isolées et fragiles, âgées ou en situation de handicap, est mis en place par le CCAS, le centre communal d'action sociale de la ville, situé à la Mairie Annexe de Château-Gontier-sur-Mayenne. Pour vous inscrire, vous pouvez appeler le 02 43 09 55 43. Les personnes inscrites bénéficieront d'une attention particulière en cas de vague de forte chaleur, comme des appels quotidiens pour veiller sur leur santé ou des visites à domicile.

Un numéro vert pour avoir plus d'informations est également mis à disposition : le 0 800 06 66 66, à contacter du lundi au samedi de 8h à 20h. Et en cas de malaise à cause des fortes chaleurs, appelez le 15.