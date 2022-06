Fortes chaleurs : la ville de Laval déclenche son plan canicule jusqu'à mi-septembre

Un plan canicule activé ce vendredi par la ville de Laval en prévision des fortes chaleurs de cet été. Un plan surtout destiné aux personnes fragiles et isolées à domicile et actif jusqu'au 15 septembre prochain. Un registre est mis en place et un numéro vert mis à disposition.