Fortes chaleurs : le réseau de froid comme alternative à la climatisation à Levallois

À Levallois, cela fait dix ans que le quartier Eiffel reste au frais grâce au réseau de froid. Il n'y a pourtant aucun climatiseur sur les toits, ou accrochés aux façades : le réseau est sous-terrain, il s'étend sur 6 kms et alimente près de 400 000 m2 de bureaux, pour une puissance de 13 mégawatts. Pour les usagers, cela ne change rien : les locaux sont toujours rafraîchis. Mais l'impact sur l'environnement n'est pas le même : le réseau de froid est quasi-neutre en émissions de CO2.

Une alternative vertueuse à la climatisation

Sous les habitations de la rue Jules-Verne se cache une centrale de production de froid : des frigos géants, pour garder l'eau au frais ; des pompes, pour redistribuer cette eau glacée dans les 6 kms de réseau. Les appareils de climatisation en surface ont disparu, tout se passe sous terre. Le système fonctionne par aérothermie humide : la chaleur émise par les bâtiments raccordés est captée, puis transformée en froid par cette centrale. Il existe d'autres façons de faire, comme à Paris, où c'est l'eau de la Seine, déjà fraîche, qui permet de refroidir de nombreux bâtiments publics, musées et centres commerciaux. En France, il n'existe que 35 réseaux urbains de froid.

Aujourd'hui des gymnases au frais, bientôt les crèches et l'hôpital

Le projet a germé en 2007. À l'époque, les employés de bureaux se plaignent des nuisances sonores causées par les climatiseurs installés sur les toits de leurs locaux. La municipalité cherche une alternative, et la trouve avec le réseau de froid. En 2009, elle confie une délégation de service public à Engie. En 2013, le réseau fonctionne. Désormais, il alimente aussi le palais des sports Marcel-Cerdan, la médiathèque, et le tout nouveau centre de loisirs. Les toitures libérées de leurs climatiseurs ont été végétalisées. Ce qui permet d'éviter les îlots de chaleur, aggravés par la chaleur générée par les climatiseurs. D'ici la fin de l'année, une deuxième centrale de production sera mise en route, pour alimenter le quartier Front de Seine. À terme, la mairie espère aussi raccorder les crèches et l'hôpital de Levallois.