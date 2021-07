Fortes pluies et risque d'inondations : cinq départements de l'est de la France en vigilance orange

Le temps maussade et humide subi depuis plusieurs jours dans l'est de la France se détériore encore. Météo France annonce placer cinq départements en vigilance orange pluie-inondation : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Doubs, du Jura et le Territoire-de-Belfort. L’événement est prévu entre 22h ce lundi et 12h ce mardi.



Météo France précise que de fortes pluies sont attendues, ce qui est "inhabituel pour la saison", et "font de cet événement un événement nécessitant une vigilance toute particulière." Des épisodes orageux sont également à prévoir, notamment en Bourgogne et dans l’ouest de la Franche-Comté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon les services Météo Suivi Alsace et Atmo-Risk, il pourrait tomber l'équivalent d'un mois de pluie en à peine quelques jours en Alsace.