Fos-sur-Mer : un drone pour analyser la pollution industrielle

À dix jours du premier tour de la présidentielle, France Bleu Provence choisit de vous parler, ce jeudi matin, de la qualité de l'air, dans l'une des régions les plus polluées de France. En 2017, une étude de l'Agence de sécurité sanitaire montrait qu'à Fos-sur-Mer, le taux de cancer était deux fois plus élevé que la moyenne nationale.

Avec la vingtaine de sites Seveso, les sources de pollutions sont nombreuses. Pour évaluer la dangerosité de ces pollutions industrielles, l'association de défense du golfe de Fos a désormais une nouvelle arme. Un drone, capable de capter des particules fines provenant des cheminées des usines.

Résultats en milieu d'été

Le robot, d'1 mètre 20 d'envergure et de six hélices, tracte dans les airs un préleveur de particules fines. L'appareillage a interdiction de survoler les usines pour des raisons de sécurité, mais il doit s'en approcher le plus possible : "Ça, c'est un haut-fourneau qui crache, voilà... Et ça, ça me rend malade parce que les gens vont respirer ça tôt ou tard, s'emporte Daniel Moutet, président de l'association de défense du golfe de Fos et du littoral. C'est la première fois que de telles analyses sont effectuées", précise-t-il.

Actuellement, la composition précise de ces dégagements est "inconnue", selon Daniel Moutet qui a décidé de se lancer dans cette opération après la mort du fils de l'une de ses connaissances. "Un enfant de trois ans qui meurt d'un cancer, ça fait très, très mal. C'est par rapport à ça que je me bats".

Les analyses permettront, peut-être, d'apporter des explications. Les résultats seront connus dans le courant de l'été.

