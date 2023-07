Fosiva : une application pour repérer et signaler un feu

Il est encore étudiant en Master de risques et environnement et alternant au service de défense à la préfecture de Bastia, et Achille Guenard a déjà développé cette application " Fosiva " pour se tenir informés sur les zones à risque d'incendie, et éventuellement prévenir les pompiers si besoin, avec une géolocalisation automatique.

En un coup d'oeil sur les couleurs de la carte, on a une vue d'ensemble sur l'état des massifs, ceux qui sont fermés, le degré de risque. "En cliquant sur chacun des massifs vous avez ensuite accès aux informations précises" explique le créateur de l'application.

Fosiva est disponible depuis le 15 juillet. © Radio France - DR

Alerter les secours en étant géolocalisé

Puis, un onglet central permet d'appeler directement les secours, en cas d'alerte : "le bouton appelle directement le 112, pour que les pompiers puissent recevoir l'appel même depuis un téléphone étranger, et l'application sera disponible en anglais aussi, pour les touristes". Pour faciliter le travail des pompiers, l'application leur transmet directement les coordonnées GPS de l'appel. Elles leur parviennent sous la forme qu'ils utilisent pour leurs interventions, les coordonnées DFCI (pour Défense de la Forêt Contre les Incendies) : c'est un quadrillage rapide de toute la France en carrés de 2km de côté.

"Le but, c'est de développer la culture du risque naturel"

Enfin, un dernier onglet comporte des conseils, et informations de sensibilisation sur les différents risques naturels, et les dernières alertes. On y trouve des conseils de prévention basiques pour ne pas déclencher d'incendie involontaire, ou bien les bons comportements à adopter face à un risque. "Et si un gros feu se déclare près d'eux, les utilisateurs reçoivent directement une notification d'alerte sur leur application" explique Achille Guenard. "Une alerte, ça peut être rassurant, on a l'information, on se dit que les secours sont prévenus et vont intervenir rapidement." Achille Guenard tient à "développer la culture du risque, apprendre aux gens à être acteurs de leur propre sécurité".

Ses informations lui viennent pour l'instant de de MétéoFrance et d'Entente Valabre (un établissement public de lutte contre les risques naturels, qui traite notamment les informations de Météo France), elles s'actualisent automatiquement. Bientôt, Achille Guenard voudrait y ajouter les tweets des pompiers, ainsi que les contenus venant des médias. Il est aussi en contact avec les services des pompiers de Haute-Corse, notamment.

A terme, Achille Guenard voudrait étendre le champ de l'application à tout le pays, voire au territoire européen, et surtout à tous les risques naturels : pouvoir relayer les risques d'inondations, ou bien d'avalanches, par exemple.

Pour visiter l'application web, cliquez ici.