La députée de l'Isère Marjolaine Meynier-Millefert trouve "très complète" la loi Climat présentée ce mercredi.

Invitée de France Bleu Isère, Marjolaine Meynier-Millefert, députée LREM de la dixième circonscription de l'Isère qui va de Bourgoin-Jallieu à l'avant-pays savoyard le long de l'A43, et vice-présidente de la commission du développement durable pour évoquer la loi Climat qui est à l’ordre du jour du conseil des ministres ce mercredi matin.

Cette loi Climat est censée traduire concrètement les propositions de la commission citoyenne pour le climat, elle doit permettre de remplir l'objectif de réduction des gaz à effet de serre fixés dans l'accord de Paris, c'est ce que dit le gouvernement. On entend aussi beaucoup de critiques : une loi qui ne va pas assez loin, pas assez d'ambitions, au rabais et qui ne prend que la moitié de ce que les citoyens ont proposé. Qu'en pensez-vous ?

Je ne suis pas d'accord avec ce constat. C'est déjà une loi qui est très complète, qui touche tous les tous les sujets. Mais nous, on sera très attentifs à ce que la commande qui a été passée aux citoyens, de nous mettre à la fois dans la bonne trajectoire climatique, et que la transition soit socialement juste, soit effectivement bien respectée à l'Assemblée Nationale. L'ambition ne doit pas être dénaturée. Et on jouera pleinement notre rôle de parlementaires avec des propositions pour complèter et des contre-propositions quand les propositions ne sont pas tenables.

Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à cette loi ?

Par exemple, moi je travaille sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Et justement, aujourd'hui je rends un gros rapport sur ce sujet. Et j'aurais plein de propositions à faire sur ce sujet à mon niveau et je suis très contente que ce texte arrive parce que ça nous permettra d'aller plus loin que la loi énergie climat qui avait déjà à traiter de ce sujet.

Objectif par exemple, ne plus proposer à la location des passoires thermiques ?

Oui l'interdiction de mise location des passoires thermiques, c'est un sujet qu'on avait déjà porté et qui revient. Il y aura sûrement d'autres choses sur le sujet également. Puisque pour réussir l'objectif à atteindre en 2050 sur la rénovation énergétique, il va falloir qu'on monte encore d'un cran. Par contre, on ne peut pas mettre d'obligations aux gens si on n'a pas mis d'obligations sur le système, c'est tout l'enjeu du rapport que je rends.

Il y a quelques mois, vous demandiez un coup de barre à gauche et écologique en signant un texte "30 propositions pour le jour d'après", justement avec Barbara Pompili qui est la ministre qui porte la loi Climat. Est-ce que ça a changé quelque chose votre demande de réorienter la politique de la majorité ?

Oui, clairement. Le texte en est un bon exemple : on demandait plus d'écologie, on demandait plus de social. On a clairement été entendus.

Qu'est-ce que vous dites du crédit impôt sur la transition énergétique ? Avant quand on changeait ses fenêtres, on pouvait bénéficier de 30 % de crédit d'impôt, ça a été changé par une sorte d'usine à gaz que les professionnels dénoncent. Pourquoi faire plus compliqué quand on faisait simple ?

Pourquoi on a fait cette réforme ? C'est une réforme de justice sociale. Parce que le crédit d'impôt transition énergétique bénéficiait en très très grande partie aux gens qui avaient les moyens. Et les gens qui n'avaient pas les moyens ne bénéficiaient que très peu des aides. Avec ma prime Renov, on peut bénéficier des aides en même temps qu'on fait travaux, vous n'avez plus besoin d'attendre un an. Donc ça permet aux gens qui n'ont pas les moyens de commencer tout de suite.

C'est un peu sévère comme constat sur ma prime Renov, ça vient de se mettre en place. J'invite les gens à aller voir, vous regardez quel est votre niveau de revenus et vous voyez la liste des aides qui vous sont ouvertes, avec exactement les montants. Donc, ce n'est pas si compliqué.

Vous êtes députée de terrain et vous le revendiquez. Vous avez posté sur votre page Facebook un appel en disant "si vous avez besoin d'un stage, je peux vous mettre en relation avec des entreprises qui en cherchent". Vous voulez jouer un rôle de passeur, de relais ?

Oui c'est parfaitement le rôle du parlementaire que d'être un connecteur sur son territoire. C'est d'ailleurs le seul rôle que l'on peut jouer, de passer les ballons à gauche, à droite. J'avais reçu une, deux, trois, quatre .. demandes de stages de jeunes qui ne trouvaient pas de solutions. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment une difficulté. Et j'ai posté ce message qui est devenu viral. Et maintenant, j'ai reçu une soixantaine de demandes de jeunes qui sont vraiment en difficulté. Je demande aux entreprises qui peuvent le faire de jouer le jeu et d'accueillir ces jeunes en stage, parce que c'est vraiment compliqué pour leurs études. Et je les aiderai au mieux avec les connexions que je peux.

Et vous allez vous-même prendre des stagiaires dans votre permanence pour aider ces jeunes ?

Mais j'en ai déjà !