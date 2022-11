France Bleu Champagne Ardenne à la chaufferie urbaine du quartier Croix-Rouge à Reims

Découvrez en images les coulisses de la chaufferie du quartier Croix-Rouge à Reims. C'est là que France Bleu Champagne Ardenne pose son studio et ses micros ce mercredi matin 16 novembre. Entre 6h et 9h, Sébastien Gitton, Annelaure Labalette et Clément Conte vous proposent de découvrir le fonctionnement de cette chaufferie, construite en 1972 et qui, aujourd'hui, alimente en chauffage et eau chaude sanitaire près de 20 000 équivalent logements et bâtiments des services publics du Grand Reims.

ⓘ Publicité

A l'intérieur de la chaufferie principale © Radio France - Annelaure Labalette

La salle de contrôle de la chaufferie © Radio France - Annelaure Labalette

Ecran de contrôle au coeur de la chaufferie Croix-Rouge de Reims © Radio France - Annelaure Labalette

Au coeur de la chaufferie, ces tuyaux là alimentent les bâtiments du CHU de Reims © Radio France - Annelaure Labalette

Le broyat ( plaquettes forestières) qui alimente la chaufferie bois © Radio France - Annelaure Labalette

C'est la SOCCRAM qui nous reçoit, Soc Chauffe Combust Repar Appareil Mecan, filale locale d'ENGIE Solutions. Autour de la table France Bleu, nos invités sont Bruno Carmona, responsable de département, Jean-Christophe Allué, directeur régional, Emmanuel Debaty, Reims Métropole, directeur déchet et propreté, Laure Miller, adjointe au maire de Reims en charge de l'écologie, Maximin Charpentier, président de la chambre d'agriculture Grand -Est et président de Terrasolis. France Bleu s'intéresse à cette énergie produite et consommée sur place, en grande partie grâce aux déchets urbains et aux apports de bois nobles. Une énergie "circulaire" et hyper localisée.

Sobriété énergétique : quelles décisions ?

A 18h, ce même mercredi 16 novembre sur France Bleu Champagne-Ardenne, table ronde spéciale sobriété énergétique : ce qui est fait, ce qui pourra être fait dans le département de la Marne. Nos invités : Catherine Vautrin, président du Grand Reims, Franck Leroy, maire d'Epernay et vice-président de la Région Grand Est en charge de l'énergie, Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François.