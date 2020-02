France Bleu en direct de Beauval pour fêter les 40 ans du parc et l'inauguration du dôme équatorial

Saint-Aignan-sur-Cher, France

France Bleu Touraine, France Bleu Berry et France Bleu Orléans, mettent les petits plats dans les grands, à l'occasion du 40e anniversaire du ZooParc de Beauval, et de l'ouverture au public du nouveau dôme équatorial "le projet le plus fou du parc à ce jour" ! France Bleu installe ses studios au cœur du parc samedi 8 février, pour une émission spéciale entre 10h et midi. L'occasion de revenir sur les quarante années d'existence du parc, classé dans le top 5 des plus beaux zoos du monde. Nos deux baladeurs façon Indiana Jones, à savoir Alain Joly et Maxime Daniel, vous feront vivre l’événement au plus prés, partant à la rencontre des premiers visiteurs de cette saison 2020, et des nouveaux pensionnaires de la serre bioclimatique que représente le dôme équatorial. Marc Yvan sera lui en plateau avec de très nombreux invités, pour retracer l'histoire du parc, et parler de son avenir.

Un dôme équatorial de près d’un hectare

C'est la nouveauté 2020 du ZooParc, et quelle nouveauté ! Une serre bioclimatique d'un hectare qui, tel un terrarium géant de 38 m de haut, a été pensée de manière à tirer le meilleur parti des éléments propres au lieu (climat, topographie, etc.) tout en garantissant un fonctionnement peu énergivore. Un système de ventilation spécialement étudié, et l'utilisation de verres spécifiques, permettent d'optimiser la gestion climatique en gérant le taux d'humidité avec la possibilité de créer une brumisation ou de rafraîchir par évaporation d'eau et de garantir une bonne isolation thermique. Cette surface vitrée spécifique, étudiée pour respecter le biotope équatorial, ses dimensions hors norme et l’accueil d’espèces animales et végétales extraordinaires constituent une première en France.

La forêt tropicale au cœur des châteaux de la Loire, avec ici le bassin des lamantins, sous le dôme du ZooParc de Beauval - © ZooParc de Beauval

Le dôme est composé de 9 706 vitres, ce qui représente 15 000 m2 de verre, ayant subi jusqu'à quatre traitements solaires différents, en fonction de l'orientation des vitrages. Les vitres peuvent atteindre 21 cm d'épaisseur par endroit.

Un voyage autour du monde totalement inédit

Grâce au dôme équatorial, il est désormais possible d'approcher de nouvelles espèces extraordinaires : dragons de Komodo, loutres géantes, hippopotames nains, chauves-souris de Rodrigues, saïmiris, tamanduas, faux-gavials… Et de toutes nouvelles espèces uniques en France métropolitaine comme la harpie féroce, le langur de Douc ou le dragon de Bornéo.

Robert, l'hippopotame pygmée du parc, fait partie des espèces en danger. Il vit désormais sous le dôme du ZooParc avec Luna, une femelle hippopotame d'un an son aînée - © ZooParc de Beauval

Il ne faut pas moins de deux heures pour parcourir ce paradis tropical au cours d'un voyage à travers l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique par un chemin accessible à tous, conduisant jusqu’à la canopée de la jungle pour une vue à 360° sur la végétation et les 25 000 animaux du dôme. Sans oublier les 19 bassins et aquariums qui permettent d’observer de nombreux animaux aquatiques : lamantins, loutres géantes, hippopotames pygmées, tortues, piranhas, alligators et une multitude de poissons tropicaux.

Il faut plus de deux heures pour parcourir l'intégralité du parcours sous le dôme équatorial du ZooParc de Beauval - © ZooParc de Beauval

Comment venir nous voir à Beauval ?

Si comme nous vous êtes impatients de découvrir ce dôme hors-norme, sa faune et sa flore tropicales, vous serez sûrement présents sur le parc ce samedi. Profitez-en pour venir voir l'équipe de France Bleu, le meilleur accueil vous sera réservé ! Et pour savoir comment se rendre à Beauval, on vous explique tout ici !