France Bleu Isère en direct de La Mure ce vendredi matin pour une émission spéciale sur les forêts

France Bleu Isère se mobilise pour les arbres et les forêts, ce vendredi 25 novembre, et sera en direct de la maison forestière de La Mure entre 6h et 9h. Au programme : reportages et invités pour évoquer l'avenir de nos forêts.

Le studio de France Bleu Isère à La Mure. © Radio France - FRANCE BLEU France Bleu Isère pose ses studios à la maison forestière de La Mure ce vendredi 25 novembre pour une matinale spéciale sur l'avenir de nos forêts. Dès 6h, nous évoquerons avec nos différents invités les enjeux qui pèsent sur les massifs de la région, dans un contexte de changement climatique et de sécheresse répétée. Le programme Plusieurs invités concernés par la question des forêts seront présents en direct tout au long de la matinée. Voici les principaux rendez-vous : 6h15 : Eric Bonnier, maire de La Mure. 6h45 : Roland Callon technicien de l'Office National des Forêts. 7h15 : La Nouvelle Eco avec Gwenalle Scolan de la Fibois, l'organisation interprofessionnelle forêt-bois en Isère. 7h22 : Bruno Rolland, chef du service forêt en Isère, sur le sujet de l'équilibre forêt gibier. 7h45 : Erick Salvatori, responsable ONF du secteur Oisans-Matheysine. 8h40 : Henri Moulin, animateur sylvicole 8h46 : Joris Mabillon, principal du collège Louis Mauberet de La Mure, ses élèves vont participer à la plantation des arbres. Vous pourrez aussi prendre la parole et nous dire quels sont vos forêts préférées dans la région ! Le standard attend vos appels au 04.76.50.38.38 Ce vendredi 25 novembre, France Bleu Isère se mobilise pour les arbres et les forêts. © Radio France - FRANCE BLEU