France Bleu s’engage pour les forêts

Emissions spéciales, invités et experts : toute la journée à l’antenne nous parlerons de nos arbres et forêts.

En partenariat avec l’ONF et Forêts et Bois de l’Est, France Bleu Champagne-Ardenne et ses auditeurs planteront des arbres près de Champigneul-Champagne, entre Epernay et Châlons-en-Champagne.

Vous souhaitez participer ? Appelez-nous au 0809 400 500.

Le chantier de plantation sera bien entendu encadré par des professionnels.

En France, les forêts représentent 17 millions d’hectares, soit près d’un tiers du territoire. Depuis 1985, la surface de forêts a progressé de 2,7 millions d’hectares. Après la Suède, la Finlande et l’Espagne, la France est le 4ème pays européen en surface de forêts.

Si les arbres les plus représentés et les plus connus sont le chêne, le hêtre et le sapin, on dénombre 138 essences différentes en France. D’un point de vue environnemental, les forêts en France absorbent 70 millions de tonnes de CO2 par an, soit 15 % des émissions annuelles.

Enfin sur le plan économique, la filière bois représente en France plus de 400 000 emplois et pèse 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires.