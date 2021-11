France Bleu s'engage pour nos forêts et plante des arbres à la Teste-de-Buch !

Si en 1987, le groupe britannique Tears For Fears chantait Sowing the seeds of love (traduction : Semant les graines de l'amour) à la radio, ce jeudi 25 novembre France Bleu Gironde a véritablement planté des graines à proximité du parking de la plage de la Salie Sud à la Teste-de-Buch ! Celles de pins maritimes et de chênes-lièges, en compagnie d'auditeurs et de représentants de l'Office National des Forêts.

S'instruire avant de semer grâce aux agents de l'ONF © Radio France - Hamza Elaafifi

Cet événement prend sens dans le cadre d'un plan de relance du gouvernement au niveau national pour renouveler les forêts françaises, afin de répondre aux différents engagements environnementaux de la transition écologique et à un objectif de neutralité carbone pour 2050.

Actuellement la France est la 4ème nation forestière d'Europe avec 136 espèces d'arbres sur 16.5 millions d'hectares. Le plan de relance prévoit lui de reboiser, entre autres, 45 000 hectares de forêts. Nos auditeurs, Catherine de Bordeaux accompagnée de sa fille, et Olivier, venu de Marmande, ont planté des arbres sur une parcelle de 2 hectares à La Teste, prévue pour accueillir 1930 pins maritimes et 284 chênes-lièges.

Les techniques de plantation des pins maritimes et chênes-lièges n'ont plus de secrets pour nous ! © Radio France - Hamza Elaafifi

Nous ne les avons pas tous planté en une matinée malgré notre joyeuse motivation et du bon matériel (France Bleu et Decathlon ont offert à chacun une pelle) ! Cette matinée a surtout permis à l'ONF, représentée par Fabrice Carre, technicien forestier territorial, et Denis Urban, chef de projet, de nous sensibiliser à leurs actions de préservation et de suivi de l'évolution du territoire. Ils ont partagé avec nous leurs connaissances sur l'érosion littorale, l'impact des changements climatiques et, bien sûr, sur le peuplement de nos forêts.

Denis Urban, chef de projet (à gauche) et Fabrice Carre, technicien forestier territorial (à droite) © Radio France - Hamza Elaafifi

Par exemple, on ne plante pas les pins maritimes et les chênes-lièges au hasard. Le chêne-liège se retrouvera plutôt en lisière, puisqu'il peut jouer le rôle de pare-feu naturel.

De même, un arbre dit "mort" ne l'est pas vraiment. Il y en avait plusieurs sur la parcelle et nous avons été plusieurs à questionner de leur utilité sur place. Non seulement il favorise le maintien de la biodiversité en servant d'habitat et de nourriture à de nombreuses espèces animales et végétales mais il améliore aussi le fonctionnement de l'écosystème par le recyclage de ses matières organiques et minérales.