France Nature Environnement écartée du World Cleanup Day de Montauban

France Nature Environnement 82 s'interroge, et le fait savoir ce lundi 11 septembre par communiqué de presse. L'antenne tarn-et-garonnaise de l'association annonce avoir été "exclue" par la mairie de Montauban de l'organisation du "World Cleanup Day" (journée mondiale du nettoyage de notre planète) dans la ville, prévu le week-end du 16 septembre.

FNE indique avoir appris la décision de la mairie par un simple e-mail fin août, et fait part de sa "stupeur" et de sa "déception". Une surprise d'autant plus grande que FNE a été co-organisatrice en 2022 de cet événement qui consiste à ramasser des déchets éparpillés dans la nature. 1.900 ramassages sont ainsi organisés dans toute la France.

Dans ce communiqué, FNE 82 "se demande ce qui a motivé la mairie dans ce choix". Mais le président Gaëtan Deltour indique que les contacts sont quasiment rompus avec la mairie depuis une réunion publique juste avant l'été, autour de la ZAC Bas-Pays. Ce projet de zone d'activités à l'est de la ville entraîne des tensions depuis plusieurs mois, et FNE Tarn-et-Garonne a déposé un recours en justice contre ce projet poussé par la ville.

Non grata à Montauban, FNE participera au World Clean Up Day à Castelsarrasin, le samedi 16 septembre. La Ville de Montauban quant à elle participe tout de même à l'opération, notamment via un nettoyage organisé à la capitainerie de Port Canal samedi 16 septembre.