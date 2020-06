France Nature Environnement se mobilise pour sauvegarder une zone agricole en plein Marseille

Le Domaine des Charmerettes, situé au sein du quartier du Cabot dans le 9e arrondissement, est menacé en partie par un projet immobilier de 6 étages. Cet espace boisé classé de plus de 3 hectares est l’une des rares zones agricoles encore présentes à Marseille. Or un permis de construire déposé en janvier 2020 par le promoteur Spirit prévoit la construction de 80 logements sur 6 étages, en bordure du futur boulevard urbain sud (BUS). Ce qui entrainerait la suppression de plus de 26 arbres et la disparition des terres de maraichage. Un non sens pour Alain Golea de France Nature Environnement 13, "les Charmerettes, on y cultive depuis plus de 80 ans des tomates, aubergines, radis, brocolis.. c'est une bouffée d'oxygène dans le quartier, un joyau vert".

"un exemple de plus de la bétonnisation des terres agricoles"- Alain Golea, FNE 13

Le délégué à l'agriculture à France Nature Environnement 13 ne décolère pas :"entre 1988 et 2014, 22 000 hectares de terres agricoles ont été supprimés dans les Bouches-du-Rhône, l'équivalent de la ville de Marseille et d'un morceau des calanques" précise Alain Golea "alors même que la Metropole parle d'un plan alimentaire territorial et que tous les plans d'urbanisme prévoient une augmentation de la population! mais pour mieux nourrir cette dernière, soyons cohérents, ça ne peut pas se faire en supprimant des terres agricoles."

Un projet immobilier contesté par la FNE et la Société Suisse de Bienfaisance

La Société Suisse de Bienfaisance, tout comme France Nature Environnement, a adressé un recours gracieux au maire de Marseille pour préserver ces terres très convoitées depuis la liquidation judiciaire en 2014 du foyer helvétique pour personnes âgées. Mais le président de la Fondation Helvetia Massilia qui gère aujourd'hui le Domaine des Charmettes, estime qu'il s'agit là de la seule solution "_le choix qui a été fait, c'est de valoriser une partie de cette propriété pour réhabiliter l'intégralité du site_", Valéry Engelhart prend acte des recours déposés contre le permis mais se défend "c'est une propriété de 33 000 m2, ça coute très très cher en entretien, 25 000 euros par an et la Fondation n'a pas 25 000 euros de ressources par an". Un argument loin de convaincre France nature environnement qui en appelle à la mobilisation citoyenne pour sauver le site des Charmerettes et lance une pétition en ligne.