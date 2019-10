Franche-Comté : les champignons font leur apparition

Ils n’avaient encore montré leur chapeau. La pluie et les températures un peu plus basses ont permis de voir apparaître les champignons ces derniers jours. Une bonne nouvelle la société d’histoire naturelle du Doubs qui organise ce weekend, une grande exposition mycologique à Montfaucon.

Franche-Comté, France

Près de 400 espèces de champignons sont exposées ce weekend, à la salle d’accueil de Montfaucon par la Société d’histoire naturelle du Doubs. Un rendez-vous mycologique rendu possible grâce à la pluie de ces derniers jours.

Devant chaque champignon récolté par la centaine de membre de l’association, un petit panneau explique en quelques mots le nom scientifique de l’espèce ainsi que son appellation courante. Dans la salle d’accueil, ce sont donc les 400 espèces cueillies dans tout le département du Doubs qui sont identifiés ainsi.

Près de 400 espèces sont identifées lors de cette exposition à Montfaucon. © Radio France - Virginie Vandeville

Une exposition rendue possible par les membres de l’association mais aussi par " la pluie qui a favorisé la pousse. Il n’y avait encore très peu de champignons il y a quinze jours ", précise Nicole Morre-Biot, présidente de la société d’histoire naturelle du Doubs.

Le réchauffement climatique en cause

Un retard qui se confirme depuis plus de cinq ans dans la région. Une conséquence du réchauffement climatique. " Actuellement on a une saison du champignon décalée. Il a fallu attendre qu’il fasse plus frais pour en voir. On risque désormais pouvoir en cueillir jusqu’à Noël ", constate Pierre Beirnaert, président de la société mycologique du canton d'Arbois.

Mais le champignon est loin de disparaître. Il s’adapte au changement de climat. Ainsi, de nouvelles espèces voient le jour ces dernières années dans le département du Doubs par exemple. " Il y a des champignons que l’on trouve moins comme ceux qui aime le froid. Les espèces qui aiment le chaud, les tropicaux, eux ont fait par exemple, pour certain, leur apparition chez nous ", précise Angelo, jeune passionné de mycologie de 22 ans et membre de la société d’histoire naturelle du Doubs.