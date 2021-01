François Cormier-Bouligeon, député du Cher : "la chasse doit être éthique"

Le député LREM du Cher, François Cormier-Bouligeon, veut présenter une proposition de Loi contre l'engrillagement des forêts de Sologne et d'ailleurs. Des dispositifs inhospitaliers, contre l'éthique de la chasse et qui présentent un danger pour l'environnement et la santé des animaux.

C'est une phénomène qui ne cesse de s'étendre en France mais particulièrement sur les grandes forêts du Centre de notre pays ainsi qu'en Berry : des parcelles entières de forêt sont rendues inaccessibles par des milliers de kilomètres de grillages. Une pratique inadmissible pour le député du Cher, François Cormier-Bouligeon. Si le parlementaire reconnait le droit à la propriété privée, il rappelle que les milieux naturels obéissent à d'autres lois et considère que l'élargissement de ces pratiques présente des inconvénients voire des dangers majeurs pour la biodiversité : "_Quand vous avez une grande concentration de grands gibiers dans des enclos [ils] mangent tout ce qu'ils trouvent et il n'y a plus un arbrisseau qui peut pousse_r" explique le député, ajoutant le danger sanitaire lors des épidémies animales (peste porcine par exemple) ou l'impossibilité de fuite en cas d'incendie.

En plus des problèmes esthétiques et sanitaires posés par ces grillages François Cormier-Bouligeon dénonce aussi l'éthique de chasse douteuse des propriétaires qui recourent à cet enfermement du gibier. "Je ne suis pas contre la chasse mais dans une chasse éthique, l'animal a un aléa, il peut s'enfuir et on peut revenir bredouille. Là ce n'est pas de la chasse. Les animaux sont parqués par milliers, ne peuvent pas s'enfuir et donc sont tués à coup sûr."

Des solutions existent

Le conseil régional du Centre-Val de Loire a pourtant adopté dans son schéma d'aménagement des dispositions concernant ces clôtures matérialisant les propriétés, elle prévoit leur mise en place mais "en matériau naturel, pas plus grand qu'1,20m et laissant de la place entre le sol et la clôture pour que les animaux puissent passer". François Cormier-Bouligeon appelle donc les propriétaires à respecter la décision de la région et si ce n'est pas le cas il faudra donc selon lui légiférer.

Pour l'instant le texte est encore loin d'ête adopté François Cormier-Bouligeon affirme être "en dialogue avec l'exécutif" et assure que la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili "voit d'un bon œil les mesures".