Free Friday vs Black Friday : un magasin où tout est gratuit à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Le Black Friday est né aux Etats-Unis. Chaque année, au lendemain de la fête de Thanksgiving, des rabais monstres sont proposés dans les magasins et sur internet provoquant une frénésie de consommation. Le concept est en train de s'imposer en France mais il est de plus en plus critiqué. Des députés veulent d'ailleurs interdire les campagnes de promotion du Black Friday, les jugeant notamment trompeuses.

Un magasin où tout est gratuit

Les écologistes dénoncent, de leur côté, la surconsommation provoquée par le Black Friday et le gaspillage des ressources qui va avec. C'est pour cela que le collectif Marsan en transition a décidé de prendre le contre-pied de cette opération commerciale en ouvrant un magasin où tout est gratuit. "Les poubelles sont pleines, arrêtons de les remplir, surtout avec des choses qui peuvent encore servir", alerte Bruno Mindé, membre du collectif "acheter des choses dont on n'a pas besoin ou qui sont de mauvaise qualité mais pas cher, ce n'est pas forcément utile. Le message il est là", ajoute celui dont le métier est de réparer les appareils électroniques.

Le don plutôt que le neuf

Le concept de ce Free Friday, c'est un peu celui d'un vide-grenier à la différence que tout est gratuit. C'est ouvert à tous, qu'on ait quelque chose ou pas à donner. Il n'y a qu'une condition : les objets déposés doivent pouvoir être transportés à la main. Vous pouvez donc déposer ou repartir avec des habits, des jouets, des livres ou encore de la vaisselle.

Le Free Friday se déroule vendredi 29 novembre au Cercle des citoyens, 7 rue Maréchal Bosquet à Mont de Marsan. Vous pouvez y déposer les objets dont vous ne vous servez plus ce jeudi 28 novembre entre 18h et 20h et vendredi 29 novembre jusqu'à 14h. Les objets qui n'auront pas trouvé preneurs seront remis à l'association Landes Partage