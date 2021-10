Frelon oriental détecté à Marseille : "On n'aura pas le temps de lutter" estime un apiculteur

Il est encore plus agressif et plus invasif que son cousin le frelon asiatique. Le frelon oriental a été repéré dans le 15e arrondissement de Marseille, près du ruisseau des Aygalades, le 22 septembre dernier, par des scientifiques du cabinet Ecotonia, basé à Eguilles. Venu des Balkans, sans doute lors d'un transport de marchandises par bateau, c'est la première fois qu'il est formellement identifié en France. Comme le frelon asiatique, il se nourrit d'insectes telles que les abeilles et va se servir là où leur concentration est plus forte, donc directement dans les ruches.

Une espèce impossible à éradiquer

Après le frelon asiatique, le réchauffement climatique, les vols de ruches, c'est une nouvelle menace qui se profile pour les abeilles et les apiculteurs de Provence et de toute la France. "Ça va aller beaucoup plus vite [que le frelon asiatique]", prévoit Arnaud Dory, le président de l'association de Défense de l'abeille en Provence. "Les frelons orientaux implantent des nids très rapidement, un peu de partout, et il est quasiment inutile de détruire les nids. En même temps qu'on détruit un nid, plusieurs autres se construisent." Le frelon oriental devrait donc vite coloniser les alentours de Marseille, la Provence, puis la France. "Forcément, on va être démunis, on n'aura pas le temps de lutter", soupire Arnaud Dory.

Pour le frelon asiatique, les apiculteurs ont mis une dizaine d'années à obtenir des pièges efficaces à partir de son apparition en France. "On va devoir tout recommencer pour le frelon oriental", affirme le président de l'association. Ces pièges consistent à réduire les entrées des ruches pour ne pas laisser passer les frelons asiatiques, plus gros. Il faudra désormais les adapter à la taille des frelons orientaux.

L'apiculture, une filière déjà en voie d'extinction

Après avoir sondé ses adhérents, l'association de Défense de l'abeille en Provence estime qu'ils ont récolté moitié moins en 2021 que les années précédentes. Le président, Arnaud Dory, déplore l'inaction de l'Etat : "On n'a jamais été aidés autant sur le plan financier que sur le plan logistique."

En 2018, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol expliquait que 15.000 apiculteurs avaient cessé leur activité en 10 ans. Autre chiffre avancé par l'élue : 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année en France.