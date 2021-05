Frelons asiatiques : les apiculteurs drômois testent des pièges pour réduire le nombre de nids

Une vingtaine de pièges à frelons asiatiques ont récemment été installés dans la Drôme où ces insectes prolifèrent depuis une dizaine d'années. L'objectif ? Tuer les femelles qui se reproduisent au printemps. Trois de ces pièges sont dans le rucher école, derrière la chambre d'agriculture à Bourg-lès-Valence où Guy Amblard est formateur : "Pour faire simple, on a une caisse en bois et aux deux extrémités on a des cônes d'entrée." Attirés par l'odeur de confiture ou de sirop déposée à l'intérieur, les insectes se faufilent dans la fente de ces cônes et ne peuvent plus ressortir.

A l'origine du projet, le président de la section apicole du groupe départemental sanitaire de la Drôme. Bernard Guillard indique que les 24 pièges expérimentés depuis le mois de mars se trouvent entre Charmes-sur-l'herbasse et la Roche-de-Glun, essentiellement dans les ruchers pour protéger les abeilles mais aussi dans certains endroits difficiles d'accès où des nids de frelons asiatiques ont déjà été repérés. "On ne prétend pas pouvoir éradiquer cette espèce dans le département mais on espère pouvoir réduire le nombre de nids." Depuis leur installation, une trentaine de frelons asiatiques sont capturés chaque semaine dans la Drôme.

Ces pièges sont sélectifs, exceptés les frelons asiatiques, tous les autres insectes sont censés pouvoir s'en échapper. La Ligue pour la protection des oiseaux qui suit de près le projet doit recenser à la fin de l'automne le nombre d'insectes qui auront quand même été capturés.

24 pièges à frelons asiatiques sont expérimentés dans la Drôme depuis le mois de mars entre Charmes-sur-l'herbasse et La Roche-de-Glun. © Radio France - Elsa Vande Wiele