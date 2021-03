Frelons asiatiques : les conseils de prévention d’un apiculteur de Vendée

C'est le bon moment, si vous voulez protéger les abeilles et aussi éviter des piqûres qui peuvent être mortelles : les apiculteurs vendéens nous invitent à installer des pièges à frelons asiatiques. Cette espèce invasive, introduite en France dans les années 80, peut causer de gros dégâts.

Le frelon asiatique, redoutable tueur d'abeilles

On peut fabriquer soit même ses pièges, ou les acheter dans les magasins spécialisés. Nous avons rencontré un apiculteur de Nieul-le-Dolent, en Vendée. Yves Pidou est vice-président du Groupement de défense sanitaire apicole 85 (GDSA). Il rappelle que le frelon asiatique est un redoutable prédateur pour les abeilles : « c’est une catastrophe. Il tourne autour de la ruche pour essayer d’attraper des abeilles. S’ils s’y mettent à quatre ou cinq, ils ont vite fait de détruire une ruche entière. Moi, j’en ai perdu une l’année dernière ».

Les humains aussi doivent faire attention. Il y a déjà eu des drames : « la moindre vibration peut les faire réagir. Par exemple, si vous avez un nid sous une tuile, ou dans une haie, et que vous y touchez, vous pouvez vous faire attaquer. Ca peut être mortel ». La meilleure prévention, c'est donc le piège. Le but est de tuer une reine, une fondatrice de colonie : « si on piège une fondatrice, on évite un nid. Si vous laissez la fondatrice, il va peut-être y avoir 10.000 frelons dans le nid à la fin de la saison ».

Un peu d'alcool permet d'éviter de piéger des abeilles

Le piège doit être le plus sélectif possible, de façon à ne pas tuer d'autres insectes. En attendant l'arrivée d'un modèle officiellement homologué, il est encore autorisé de bricoler soit même son piège à frelons. Ca peut être avec une bouteille en plastique, toute bête, ou une bassine. L'association "L'abeille vendéenne" ou le GDSA 85 proposent plusieurs solutions.

Le piège fabriqué par Yves Pidou © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Il existe différents modèles. A l’intérieur, il faut verser un liquide qui sert d’appât. De la grenadine, limonade ou sirop, quelque chose de sucré, et aussi de la bière, par exemple, pour éviter d’attirer des abeilles, qui n’aiment pas l’alcool.

Voilà pour le piège, mais la consigne absolue, quand on repère un de ces nids de frelons, quelques fois énormes, c'est de ne surtout pas y toucher. Appelez la mairie ou la communauté de communes, qui vous donnera la marche à suivre. C'est souvent elles qui prennent en charge l'intervention de professionnels.