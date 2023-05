Frelons asiatiques : "mi-mai, c'est la meilleure période pour poser des pièges" en Picardie

C'est à la fin de l'été que l'on remarque le plus leur présence bourdonnante, mais les frelons asiatiques font déjà leur retour mi-mai.

Originaire de Chine, le frelon asiatique serait arrivé en France en 2004, dans le Lot-et-Garonne. Depuis, ce super-prédateur noir et jaune a proliféré et est aujourd'hui présent sur l'ensemble du territoire français. Considéré comme une espèce nuisible, il n'a pas de prédateur et se nourrit d'une grande diversité d'insectes.

"Ça consomme les papillons, les araignées, les mouches et tous les insectes" explique Daniel Boidin, apiculteur et président du Groupe de Défense Sanitaire des Abeilles de la Somme (GDSA-80), une association qui sensibilise notamment sur les risques du frelon asiatique. "Et une colonie qui arrive à maturité, soit environ 2000 frelons, consomme environ treize kilos d'insectes par an" ajoute-t-il. "Pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près 130 000 abeilles ou 1 300 000 mouches."

Déjà beaucoup plus de frelons asiatiques que l'année dernière

Si cet apiculteur se mobilise, c'est parce que lorsqu'ils ont tué les autres espèces d'insectes, les frelons asiatiques se rabattent sur les abeilles. L'année dernière, Daniel Boidin a perdu 80% à 90% de ses abeilles à cause des frelons. "Ça a été la pire année qu'on a eue depuis l'arrivée du frelon asiatique" confie-t-il. "Dans certains ruchers, j'avais plusieurs centaines de frelons par jour, qui tournaient autour des ruches pour essayer d'attraper les abeilles."

Cette année, l'apiculteur et son association sont alarmistes. "On est mi-mai, et l'on voit déjà énormément de frelons asiatiques, beaucoup plus que l'année dernière" s'inquiète Daniel Boidin. Alors il conseille à chacun chez soi de vérifier l'éventuelle présence d'un nid. "Actuellement, ça ressemble à l'équivalent d'une balle de tennis" décrit-il. "C'est une petite boule en carton pâte, et ils se mettent dans des coins assez chaud, des vérandas ouvertes, des préaux, des cabanes de jardin." Plus facile donc de s'en débarrasser à cette période de l'année, avant que les insectes déménagent leur nid en haut d'un arbre.

Mi-mai, la bonne période pour poser des pièges

"Mi mai, c'est la meilleure période pour poser des pièges" ajoute Xavier Lenglet, chasseur et maire de Vergies, village de 160 habitants à l'ouest d'Amiens. Ce maire prend au sérieux la présence de frelons asiatiques dans sa commune. "Nous avons deux apiculteurs amateurs, qui nous avaient signalé de grosses destructions de la population d'abeilles à cause de ces frelons" explique-t-il. La mairie a donc décidé depuis trois ans de prendre à sa charge la destruction des nids de frelons situés chez ses habitants.

En plus de cette initiative, la mairie de Vergies va offrir un cadeau spécial à ses habitants pour la fête des pères, le 18 juin. "On a acheté des pièges à frelons à la Fédération des chasseurs de la Somme que l'on va offrir aux papas" sourit-il. "Il n'y a pas de meilleur cadeau qu'un piège à frelons".

Réalisez vous aussi un piège à frelons asiatiques

Pour faire un piège à frelons asiatiques :

1. Dans une bouteille plastique, mélanger :

- 200 millilitres de bière brune

- 100 millilitres de vin

- 200 millilitres de sirop de fruits rouges

2. Dans le bouchon de la bouteille, percer des trous de 8 millimètres d'épaisseur pour laisser entrer les frelons.

3. Percer quelques plus petits trous de 6 millimètres dans la bouteille, afin de laisser les abeilles ressortir.

Pour les plus bricoleurs, nous avions testé une version alternative de ce piège à frelons à Drucat, dans la Somme.