Frelons asiatiques : Saint-Briac-sur-Mer part en guerre contre les tueurs d'abeilles

"En 2022, j'ai perdu une vingtaine de ruches. Les frelons asiatiques ont fait un véritable carnage. J'ai été dépassé par ce fléau qui a touché aussi d'autres villages des environs" témoigne avec une certaine colère Roméo Manceau apiculteur à Saint-Briac-sur-Mer, petit village cossu de la côte d'Emeraude "à cause de la chaleur qu'on a connu l'an dernier avec des températures proches de 40°, les colonies de frelons asiatiques se sont multipliées, d'autant qu'ils sont friands d'huitres ou de moules qu'on trouve ici". Ils s'attaquent aux abeilles pour satisfaire leurs besoins en protéine. 60 nids ont été détruits en 2022 à Saint-Briac-sur-Mer. Pour Roméo Manceau il n'y a pas de doute, "les abeilles sont en danger. Il faut agir vite car je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu l'an dernier".

"Un plan de guerre militaire"

Face à ce "fléau" et pour éradiquer un insecte qui s'attaque à une véritable sentinelle de la biodiversité, l'apiculteur a décidé de se mobiliser avec la commune. Une campagne a commencé à la fin de l'hiver. La ville a distribué 100 pièges préventifs à des propriétaires vivant dans plusieurs secteurs du village, l'objectif étant de neutraliser la reine avant la ponte et donc avant qu'elle construise des nids de frelons asiatiques. "On a fait un plan de guerre militaire. On a organisé des réunions pour expliquer aux gens comment ça fonctionne en mettant en place un suivi par mail" explique Raoul Moisan, responsable des services techniques.

Premiers résultats

"Certains pièges ont pris jusqu'à 8 reines" se réjouit l'employé municipal. A l'intérieur, 200 ml d'eau, 50 g de sucre et un produit vendu par une société spécialisée à base d'alcool et qui n'attire pas les abeilles. Ce type de piège est accessible à tous les propriétaires de jardins et ne coûte que trois euros maximum. "Mais on va les enlever mi-mai" poursuit Raoul Moisan "car on ne veut pas impacter la biodiversité. malheureusement, on prend aussi des moustiques, des petites mouches ou des guêpes essentiels pour la biodiversité". Roméo Manceau, qui accueille des classes sur sa ruche pédagogique, sait que le combat sera long, mais il n'imagine pas un monde sans abeilles, ces bienfaiteurs de la biodiversité et de l'humanité.

Des reines de frelons asiatiques piégées à Saint-Briac-sur-Mer © Radio France - Loïck Guellec